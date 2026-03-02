Елизавета Носкова, корреспондент «Шестого канала» Маленький город Касимов стал большим центром культуры и туризма страны на всероссийской премии «Туристические города». Владимир такую

Елизавета Носкова, корреспондент «Шестого канала» Маленький город Касимов стал большим центром культуры и туризма страны на всероссийской премии «Туристические города». Владимир такую возможность упустить не смог и отправил свою делегацию, в этот маленький, но удивительный своей историей город. 387 заявок из семидесяти городов. В финал прошли 195 проектов из разных регионов России. Варенье из крапивы,