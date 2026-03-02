Попали после кораблекрушения на необитаемый остров два человека. Один начал рыбу ловить, другой - кокосовые орехи собирать. Частью добытого менялись друг с другом. Потом решили, что просто меняться неудобно, а лучше продавать рыбу и орехи за деньги, благо у каждого было с собой немного монет. Так и торговали они, пока не пришла им в голову мысль:
А чего это мы так бедно живем? В день едим всего по одной рыбе за 50 рублей и одному ореху за 50 рублей! Ведь на корабле были полные сундуки золота - вот бы поднять их! Это ж сколько рыбы можно купить будет, сколько орехов! Договорились и достали. И стали каждый день есть по одной рыбе за 100.000.000 рублей и по одному ореху за 100.000.000 рублей. Ибо нефиг было трогать стабилизационный фонд без товарного обеспе
