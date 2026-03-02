Спортсмен из Владимирской области Артур Саргсян стал победителем международного рейтингового турнира по греко-римской борьбе в Албании. В весовой категории до 97 килограммов наш борец не

Спортсмен из Владимирской области Артур Саргсян стал победителем международного рейтингового турнира по греко-римской борьбе в Албании. В весовой категории до 97 килограммов наш борец не оставил шансов соперникам и уверенно завоевал золотую медаль. Об этом сообщили в Минспорта региона. Эта победа обеспечила Артуру путевку на чемпионат Европы, который пройдет в албанской столице уже в апреле.