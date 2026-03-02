Многоэтажку ввели в эксплуатацию 27 февраля.

На этой неделе Фонд защиты дольщиков начнет передавать ключи от квартир в доме № 32‑В на улице Верхняя Дуброва во Владимире. Многоэтажку ввели в эксплуатацию 27 февраля.Разрешение на возведение дома выдали еще в 2016 году, но в 2021‑м работы остановились, а в декабре 2023‑го застройщика признали банкротом. Чтобы не оставить людей без квартир, правительство области взяло ситуацию под контроль — и решило завершить строительство силами регионального Фонда защиты дольщиков. На это из областного бюджета направили 768,1 млн рублей. За работу взялся подрядчик ООО «Мегаполис».