Во Владимире завершился ремонт выписного зала в Центральном родильном доме. Обновление помещения провели в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», чтобы обеспечить молодым

Во Владимире завершился ремонт выписного зала в Центральном родильном доме. Обновление помещения провели в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», чтобы обеспечить молодым мамам и их детям современные условия и полную безопасность. Об этом поделились в Минздраве региона. Из пресс-релиза правительства области Особое внимание было уделено созданию уютной атмосферы, способствующей эмоциональному комфорту молодых мам и