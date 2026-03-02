В ноябре 2024 года мужчина узнал от знакомого, что можно неплохо подзаработать.

Во Владимире перед судом предстанет 38‑летний горожанин, который за скромное вознаграждение согласился стать подставным директором сразу трех юридических лиц. Заместителем прокурора города утверждено обвинительное заключение. Мужчине грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.В ноябре 2024 года мужчина узнал от знакомого, что можно неплохо подзаработать — оформить на себя несколько фирм. Он отдал приятелю свой паспорт, а позже поехал в Москву, где незнакомые люди вручили ему пачку документов. Без лишних раздумий владимирец подписал бумаги на регистрацию трех организаций и получил за услугу 15 тысяч рублей.