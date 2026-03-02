Новые квартиры получили 523 человека.

Во Владимирской области подвели итоги работы по расселению аварийного жилья за 2025 год. Новые квартиры получили 523 человека.На переселение направили 323,7 млн рублей. Из них 192,1 млн рублей выделил федеральный Фонд развития территорий, 115,4 млн рублей добавили из областного бюджета и ещё 16,2 млн рублей — из местных бюджетов. Эти деньги помогли обеспечить новым жильем 247 человек.А дополнительно удалось привлечь еще 296,7 млн рублей — их выделили за счет высвобождаемых средств (двух третей задолженности по бюджетным кредитам региону). Благодаря дополнительным деньгам расселили еще 276 человек.