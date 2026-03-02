Изменения — часть нацпроекта «Кадры».

С 1 марта 2026 года во Владимирской области начали действовать новые правила квотирования рабочих мест для инвалидов. Поправки в закон «О занятости населения в РФ» затронули компании с разветвленной структурой. Теперь под требования попадают все обособленные подразделения иногородних фирм на территории региона: от производственных цехов до складов и региональных отделов. Раньше правило касалось только филиалов и представительств.Нормативы квот остались прежними: 2 % от среднесписочной численности — для организаций со штатом от 35 человек, 3 % — если сотрудников больше 100.Изменения — часть нацпроекта «Кадры»: трудоустройство инвалидов остается одним из его приоритетов. Контроль за соблюдением квот ведет Министерство труда и занятости Владимирской области. В целом по стране размер квот варьируется от 2 до 4 %, их устанавливают на региональном уровне.