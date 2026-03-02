С 23 февраля по 1 марта на трассах региона произошла 21 авария, в которой погибли два человека и 26 получили травмы. Также зафиксировано 560 ДТП с материальным ущербом, следует из статистики

С 23 февраля по 1 марта на трассах региона произошла 21 авария, в которой погибли два человека и 26 получили травмы. Также зафиксировано 560 ДТП с материальным ущербом, следует из статистики пресс-службы УМВД по Владимирской области. Одна из трагедий случилась 23 февраля в Гусь-Хрустальном районе. На 408-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» 39-летняя женщина за