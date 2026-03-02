Эскалация на Ближнем Востоке ударила по российским туристам. Сеть облетели кадры прилетов и работы ПВО в туристической Мекке — Дубае. На этом видео запечатлен прилет по международному

Эскалация на Ближнем Востоке ударила по российским туристам. Сеть облетели кадры прилетов и работы ПВО в туристической Мекке — Дубае. На этом видео запечатлен прилет по международному аэропорту. По данным ближневосточных СМИ, атака стала частью ответных действий Ирана после совместной операции США и Израиля. Город, который для миллионов туристов ассоциировался с небоскрёбами, шопингом и безупречным