Про удивительные свойства человеческой интуиции широко известно, но далеко не каждый способен слышать и слушать свой внутренний голос и, тем более, доверять ему. Часто интуицию называют шестым чувством, ведь она действительно помогает лучше чувствовать и понимать окружающий мир и других людей. Как и любые другие способности, интуицию можно пробудить, для этого ее необходимо тренировать и поддерживать.

Про удивительные свойствачеловеческой интуиции широко известно, но далеко не каждый способен слышать ислушать свой внутренний голос и, тем более, доверять ему. Часто интуициюназывают шестым чувством, ведь она действительно помогает лучше чувствовать и пониматьокружающий мир и других людей. Как и любые другие способности, интуицию можнопробудить, для этого ее необходимо тренировать и поддерживать.Парапсихолог Елена Мифф уверена,что развить свою интуицию способен каждый человек и предлагает 10 способов, какэто сделать:Каждый раз выходя из подъезда илипо дороге на работу постарайтесь угадать, кто первый встретится вам на пути:мужчина или женщина. Это упражнение можно развить и сделать более совершенным,например, после некоторого времени можно начать угадывать, в какой одежде вампопадется первый встречный. Так вы начнете развивать свою интуицию и свои"супервозможности".Если у вас звонит телефон, топрежде чем поднять телефонную трубку, попробуйте заранее определить, кто это.Со временем вы будете просто поражены, насколько точно у вас получаетсяопределить звонящего.Подумайте о каком-нибудьчеловеке, который наиболее близок для вас. Постарайтесь как можно более четконарисовать его образ вашим внутренним видением и от всей души мысленно пошлитеему свою любовь. Также вы можете мысленно его обнять. Обратите внимание, какскоро этот человек вам позвонит.Поиграйте в известную игру"орел и решка", которая также может быть полезна для развитияинтуитивных способностей. Перед тем, как бросить монетку, обязательноопределитесь, на какой стороне будет "да", а на какой"нет". Тренируйтесь в свободное время и следите за своимирезультатами.Будьте очень внимательны иследите за знаками. Обращайте внимания на рекламные плакаты, статьи в газетах,сообщения в телефоне, постоянно попадающиеся на глаза одинаковые числа начасах. Все это могут быть путеводные знаки, которые указывают вам на верныйпуть.Всегда ориентируйтесь на своиощущения. Научитесь понимать и слышать свой внутренний голос. Начать можно справильного питания, прислушиваясь к своему организму перед тем, как съесть тотили иной продукт. Действительно ли ваше тело хочет именно эту еду? Попробуйтепонять, что ему действительно нужно в данный момент. Всегда обращайте вниманиена то, что вы чувствуете, прежде чем что-то сделать. Внутренний голос всегдаподскажет верный путь.При прослушивании вашей любимойрадиостанции попробуйте предсказать, какая песня выйдет в течение часа.Экспериментируйте как можно чаще и не забывайте записывать ваши результаты,отслеживать их.Если какой-либо вопрос не даетвам покоя, то вы можете воспользоваться всем известным приемом с книгой.Выберите наугад книгу и случайным образом откройте ее на любой странице.Укажите пальцем в любое место книги и прочитайте, что там написано. Возможно,это будет ответ на ваш вопрос.Займитесь медитацией. Медитацияуспокаивает ум и избавляет от посторонних мыслей. Попробуйте хотя бы полчасапросто посидеть в тишине наедине с собой, а лучше где-нибудь на природе. Обязательноотключите сотовый телефон и позаботьтесь, чтобы окружающие не беспокоили вас всеэто время. Постарайтесь погрузиться в самую глубину своей души, туда откудаприходят ответы на ваши вопросы. С каждой медитацией количество мыслей в головебудет уменьшаться, а когда порядок и спокойствие поселяются в вашей в голове,тогда гораздо проще услышать свою интуицию.Подсознание любым способомпытается помочь нам, поэтому всегда будьте внимательны. Ответом на ваш вопросможет стать даже разговор незнакомых для вас людей, отрывок которого выслучайно услышали. Важно, чтобы в момент, когда вы ждете ответа от своейинтуиции, вы не включали логику и рационально не взвешивать все "за" и"против". Просто наблюдайте за внутренними ощущениями и благодарите своеподсознание за то, что оно всегда готово давать вам подсказки.