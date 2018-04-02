Про удивительные свойства
человеческой интуиции широко известно, но далеко не каждый способен слышать и
слушать свой внутренний голос и, тем более, доверять ему. Часто интуицию
называют шестым чувством, ведь она действительно помогает лучше чувствовать и понимать
окружающий мир и других людей. Как и любые другие способности, интуицию можно
пробудить, для этого ее необходимо тренировать и поддерживать.
Про удивительные свойства
человеческой интуиции широко известно, но далеко не каждый способен слышать и
слушать свой внутренний голос и, тем более, доверять ему. Часто интуицию
называют шестым чувством, ведь она действительно помогает лучше чувствовать и понимать
окружающий мир и других людей. Как и любые другие способности, интуицию можно
пробудить, для этого ее необходимо тренировать и поддерживать.
Парапсихолог Елена Мифф уверена,
что развить свою интуицию способен каждый человек и предлагает 10 способов, как
это сделать:
Каждый раз выходя из подъезда или
по дороге на работу постарайтесь угадать, кто первый встретится вам на пути:
мужчина или женщина. Это упражнение можно развить и сделать более совершенным,
например, после некоторого времени можно начать угадывать, в какой одежде вам
попадется первый встречный. Так вы начнете развивать свою интуицию и свои
"супервозможности".
Если у вас звонит телефон, то
прежде чем поднять телефонную трубку, попробуйте заранее определить, кто это.
Со временем вы будете просто поражены, насколько точно у вас получается
определить звонящего.
Подумайте о каком-нибудь
человеке, который наиболее близок для вас. Постарайтесь как можно более четко
нарисовать его образ вашим внутренним видением и от всей души мысленно пошлите
ему свою любовь. Также вы можете мысленно его обнять. Обратите внимание, как
скоро этот человек вам позвонит.
Поиграйте в известную игру
"орел и решка", которая также может быть полезна для развития
интуитивных способностей. Перед тем, как бросить монетку, обязательно
определитесь, на какой стороне будет "да", а на какой
"нет". Тренируйтесь в свободное время и следите за своими
результатами.
Будьте очень внимательны и
следите за знаками. Обращайте внимания на рекламные плакаты, статьи в газетах,
сообщения в телефоне, постоянно попадающиеся на глаза одинаковые числа на
часах. Все это могут быть путеводные знаки, которые указывают вам на верный
путь.
Всегда ориентируйтесь на свои
ощущения. Научитесь понимать и слышать свой внутренний голос. Начать можно с
правильного питания, прислушиваясь к своему организму перед тем, как съесть тот
или иной продукт. Действительно ли ваше тело хочет именно эту еду? Попробуйте
понять, что ему действительно нужно в данный момент. Всегда обращайте внимание
на то, что вы чувствуете, прежде чем что-то сделать. Внутренний голос всегда
подскажет верный путь.
При прослушивании вашей любимой
радиостанции попробуйте предсказать, какая песня выйдет в течение часа.
Экспериментируйте как можно чаще и не забывайте записывать ваши результаты,
отслеживать их.
Если какой-либо вопрос не дает
вам покоя, то вы можете воспользоваться всем известным приемом с книгой.
Выберите наугад книгу и случайным образом откройте ее на любой странице.
Укажите пальцем в любое место книги и прочитайте, что там написано. Возможно,
это будет ответ на ваш вопрос.
Займитесь медитацией. Медитация
успокаивает ум и избавляет от посторонних мыслей. Попробуйте хотя бы полчаса
просто посидеть в тишине наедине с собой, а лучше где-нибудь на природе. Обязательно
отключите сотовый телефон и позаботьтесь, чтобы окружающие не беспокоили вас все
это время. Постарайтесь погрузиться в самую глубину своей души, туда откуда
приходят ответы на ваши вопросы. С каждой медитацией количество мыслей в голове
будет уменьшаться, а когда порядок и спокойствие поселяются в вашей в голове,
тогда гораздо проще услышать свою интуицию.
Подсознание любым способом
пытается помочь нам, поэтому всегда будьте внимательны. Ответом на ваш вопрос
может стать даже разговор незнакомых для вас людей, отрывок которого вы
случайно услышали. Важно, чтобы в момент, когда вы ждете ответа от своей
интуиции, вы не включали логику и рационально не взвешивать все "за" и
"против". Просто наблюдайте за внутренними ощущениями и благодарите свое
подсознание за то, что оно всегда готово давать вам подсказки.