Владельцы недвижимости в городах, принимающих матчи предстоящего Чемпионата мира по футболу, готовятся заработать рекордные доходы на размещении болельщиков. В некоторых из них стоимость аренды уже превысила 100 тыс. рублей за одну ночь.

Менее трех месяцев остается до скорого открытия главного футбольного события этого года – 21-ого Чемпионата мира по футболу ФИФА, который в этом году пройдет в России. И чем ближе это событие, тем острее на него реагирует рынок аренды жилья.Как оказалось, стоимость съема квартиры в разных городах на время футбольного праздника может различаться в разы. Если цена ночи аренды жилья в Сочи, по данным сервиса ЦИАН, составляет от 5,1 тыс. до 20,7 тыс. рублей, то в Саранске минимальный уровень ставок кратно больше. На время ЧБ самое дешевое предложение суточной аренды в столице Мордовии доступно от 62,1 тыс. рублей, стоимость самого дорого предложения вдвое выше – 123,2 тыс. рублей.Также высокие цены зафиксированы в Ростове-на-Дону, где стоимость суточной аренды на время проведения матчей варьируется от 25,7 тыс. до 113,9 тыс. рублей.На этом фоне весьма демократично смотрятся ставки аренды на время проведения матчей, например, в Санкт-Петербурге. Жилье в городе на Неве в этом время можно будет арендовать по цене от 8,4 тыс. до 42,2 тыс. рублей.Эксперты объясняют такую диспропорцию между Сочи и Санкт-Петербургом с одной стороны, и Саранском и Ростовом-на-Дону с другой, различным уровнем развития местных арендных рынков. Два первых города являются крупными туристическими центрами, куда ежегодно прилетают сотни тысяч посетителей, благодаря чему там уже есть вся необходимая для их размещения инфраструктура. Дефицита предложения арендного жилья нет, что и позволяет удерживать цены на достаточно взвешенном уровне.Саранск и Ростов-на-Дону наоборот, пожалуй, впервые принимают мероприятие такого масштаба, и владельцы местной недвижимости стараются извлечь максимум из этой ситуации. Немногочисленные гостиницы в этих городах забронированы заранее или зарезервированы под официальные делегации.Что касается других городов, где пройдут матчи чемпионата, то арендные ставки в них оказались на некотором "среднем уровне". Например, достаточно доступное предложение аренды от частных владельцев недвижимости можно найти в Самаре, Казани и Калининграде. Ставки в этих городах варьируются от 17,7 до 90 тыс. рублейДиапазон ставок краткосрочной аренды жилья в Москве в это время – от 35,6 тыс. до 136,1 тыс. рублей.В целом, по оценкам ЦИАН, средняя стоимость размещения в расчете на одни сутки в квартирах составляет 38 тыс. рублей.Впрочем, заработать на размещении футбольных фанатов пытаются не только частные инвесторы, но и профессиональные отельеры. По оценкам VSN Realty, средняя стоимость аренды номера в гостиницах в городах, на время ЧМ-2018, выросла на 40%. Вероятно, рост был бы более значительным, если бы не заранее принятое постановление правительства, о государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания. Например, в регионах есть случаи завышений и на 1000, и на 5000%, отмечает генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.По закону, сутки проживания в пятизвездочной столичной гостинице в номере повышенной комфортности высшей категории не могут стоить дороже 650 000 рублей. В Санкт-Петербурге проживание в апартаментах "сюит" пятизвездочных отелей должно стоить до 700 тыс. рублей в сутки.Для сравнения, цена самого дешевого предложения в категории "без звезд" при двухместном или многоместном размещении составляет от 3 480 рублей до 6 970 рублей для Москвы и до 7 тыс. рублей в Санкт-Петербурге.Стоит отметить, что установленная предельная стоимость ночевки в гостинце "без звезд" в Саранске составляет лишь 5 580 рублей. Максимальная стоимость проживания в номерах "сюит" местных пятизвездочных отелей не должна быть больше 264 тыс. рублей в сутки.За 1-2 месяца перед Чемпионатом повышение стоимости посуточной аренды на ряд вариантов может достигнуть 175%-200%, отмечали недавно эксперты VSN Realty. По их оценкам, к началу марту, несмотря на то, что все жилье выставляется на рынок по максимальной цене, более 75% предложения уже было законтрактовано.Более того, некоторые владельцы недвижимости пытаются получить двойную выгоду и, заключая контракт на долгосрочную аренду недвижимости, специально прописывают пункт, что клиент на время проведения матчей ЧМ-2018 обязан съехать или оплатить проживание по-другому, "настоящему рыночному" тарифу.Отметим, всего по данным FIFA на предстоящий чемпионат продано около 5 млн билетов. Примерно половину из них приобрели любители футбола из других стран.