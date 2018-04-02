Меланья Трамп настоящая икона стиля. 47-летняя первая леди с легкостью затмевает 24–летнюю падчерицу Тиффани Трамп.

Меланья Трамп настоящая икона стиля. 47-летняя первая леди слегкостью затмевает 24–летнюю падчерицу Тиффани Трамп.Умение подобрать элегантный, а главное уместный на любоммероприятии наряд – это главная "фишка" леди Трамп, а точеная фигура толькодобавляет шика в образ красотки.Основная черта в портрете первой леди – это оригинальностьи женственность. Миланья предпочитает выбирать наряды именитых дизайнеров: Versace, Dior, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Chanel.Почти всегда ее образ завершают экстремально высокие каблуки.Любимые марки американской красотки – это Manolo Blahnik и Christian Louboutin.Недоброжелатели и завистники уже давно ждут малейшего "модного" промахасупруги президента США, чтобы сместить Меланью с пьедестала, но первая леди не собирается им уступать.Чего не скажешь о младшей дочери Дональда Трампа – Тиффани. Стильдевушки не идет ни в какое сравнение с образом Меланьи.Барышня постоянно выбирает неуместные наряды. Слишком короткие, экстремально прозрачные или очень обтягивающие платья – это настоящая "модная беда". Тиффани можно назвать стройной,но, все же, ее фигура не идеальна и требует более тщательного подбора одежды, которая скрыла бы недостатки и подчеркивала достоинства, а не просто прикрывала срамные места.К этим стильным огрехам добавляется еще один – неумениеподобрать аксессуары. Дочь Трампа либо вообще забывает о необходимости надетьукрашения, либо навешивает на себя все подряд, не беря в расчет уместность иумеренность. Тиффани недооценивает силу модных деталей, что по сути – большаяошибка в вопросах стиля.Тиффани Ариана Трамп – американская модель и певица. Дочьпрезидента США Дональда Трампа и его второй жены, Марлы Мейплз. Родителиназвали ее в честь ювелирной компании Tiffany & Co. В 2014 году, во времяучебы в университете, Тиффани выпустила музыкальный сингл "Like a Bird". Барышня работала стажеромв журнале Vogue и была моделью на показе Эндрю Уоррена во время Недели модыв Нью-Йорке в 2016 году.