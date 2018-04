Афганский спецназ заподозрили в том, что через него талибы получают американские приборы ночного видения. Источники сообщают, что после возвращения с задания против радикалов афганские бойцы не смогли вернуть 49 высокотехнологичных устройств, каждое из которых стоит 3 тысячи долларов.

Афганский спецназ заподозрили в том, что через него талибы получают американские приборы ночного видения, передает "Россия 24".Источники The New York Times сообщают, что после возвращения с задания против радикалов афганские бойцы не смогли вернуть 49 высокотехнологичных устройств, каждое из которых стоит 3 тысячи долларов.По словам информаторов издания, в Пентагоне считают, что оказавшаяся у талибов техника позднее попадает к террористам и используется в зонах конфликтов вне Афганистана. The New York Times отмечает: с 2014 года количество ночных атак талибов выросло вдвое.