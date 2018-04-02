На выборах президента Египта победил действующий глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси. За него отдали голоса 97 процентов тех, кто пришел на участки.

На выборах президента Египта победил действующий глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси. За него отдали голоса 97 процентов тех, кто пришел на участки – это 22 миллиона человек, сообщил председатель центральной избирательной комиссии Лашин Ибрагим, передает РИА Новости. Президентское кресло ас-Сиси займет на 4 года.Явка на выборах в Египте составила 41,05 процента. Соперником ас-Сиси был Муса Мустафа Муса, набравший 2,92 процента голосов.Голосование в Египте шло три дня – с 26 по 28 марта.