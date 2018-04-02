Неделя начинается сразу после полнолуния, а это значит, что за большие проекты сейчас браться, может быть, и не стоит, зато свои мелкие проблемы вы сможете решить на ура. Например, плановые операции следует назначать именно на этот период. Если же вы затеяли ремонт в квартире, вы выбрали правильное время, чтобы он не превратился в долгострой.

Неделя начинается сразу послеполнолуния, а это значит, что за большие проекты сейчас браться, может быть, ине стоит, зато свои мелкие проблемы вы сможете решить на ура. Например,плановые операции следует назначать именно на этот период. Если же вы затеялиремонт в квартире, вы выбрали правильное время, чтобы он не превратился вдолгострой.Прогноз на неделю для всех знаковзодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологииМихаил Чистяков.ОВЕННеделя начинается для вас не самымлучшим образом. Первые два дня есть смысл поработать на вторых ролях и нестроить из себя супергероя – ничего страшного, если свою прыть продемонстрируютдругие. Ваше время начинается со среды – тогда можно выходить в лидеры идемонстрировать свои способности.ТЕЛЕЦНачните наступившую неделю сколлективных дел – собственные проекты вряд ли будут увенчаны успехом. Ссередины недели повышается опасность получить бытовую или производственнуютравму – есть смысл сбавить обороты и не лезть в передовики. Если вы хотитеприключений, для них прекрасно подойдут выходные.БЛИЗНЕЦЫБлизнецы очень легки на подъем, имтрудно усидеть на одном месте. Но в первые дни наступившей недели вам, скореевсего, придется заниматься простой рутинной работой, которая вряд ли принесетмного радости. Со среды по пятницу время совместных дел с товарищами. Навыходных стоит отказаться от экстремальных видов отдыха.РАКНачало недели начинается для васоптимистично – вы можете идти на работу, как на праздник, с творческим задороми оптимизмом. Впрочем, если у вас на эти дни намечены выходные, они такжепройдут плодотворно. Со среды вдохновения поубавится – придется заниматьсяобычными делами. Выходные посвятите своей второй половинке.ЛЕВНе следует на первые дни рабочейнедели намечать важные шаги в карьере – с гораздо большей эффективностью у васбудут получаться дела по дому. Зато всю вторую половину недели можетедемонстрировать свои таланты и способности. На выходных есть смысл занятьсямелким ремонтом или уборкой в доме.ДЕВАДева не считается подвижным знаком, ей милее спокойная кабинетная работа. Но всамом начале недели вам не дадут посидеть на одном месте – ожидаются местныекомандировки, звонки и встречи. Передохнуть можно будет в середине недели – отвас все отстанут. Выходные должны пройти весело и ярко.ВЕСЫНачало наступившей недели будетсвязано у вас с материальными вопросами – есть надежда, что они будутприятными. Не гнушайтесь никакой физической работы, она не будет в тягость.Середина недели благоприятна для получения новой информации и контактов,правда, не все они будут полезными. Выходные – для дома и семьи.СКОРПИОННе стоит долго раскачиваться иливообще брать отгул в самом начале недели – сейчас вы способны свернуть горы,стать настоящим лидером, как на работе, так и дома. Планку, которую вы для себяподнимете в понедельник, не стоит опускать вплоть до пятницы. На выходных можноотправиться загород в хорошей компании или просто пойти в гости.СТРЕЛЕЦНе самое многообещающее начало неделидля представителей вашего знака, поэтому можно посидеть на скамейке запасных,не слишком расходуя силы. Их заметно прибавится в среду – наступает ваше времязанимать лидирующие позиции. Выходные также пройдут активно – например, можнопозаниматься в тренажерном зале.КОЗЕРОГВся наступившая неделя не выглядит оченьоптимистичной для типичных Козерогов, если конечно вы нацелены исключительно на победу всвоих трудах. Если первые дни недели еще можно надеяться на хороший результат вкомандных делах, то со среды лучше просто отдыхать, избегая любых излишеств.Второе дыхание придет на выходных.ВОДОЛЕЙНачиная с самого первого рабочегодня – вы лидер в производственном соревновании, и, скорее всего, пальмупервенства не отдадите никому. Если в середине недели вы и почувствуетеусталость, друзья обязательно придут к вам на помощь. А отдохнуть от ратныхтрудов можно будет на выходных – откажитесь на эти дни от любых контактов.РЫБЫСамый лучший прогноз на этой неделе для представителей вашего знака. В начале недели ожидаются успехи винтеллектуальной деятельности – можно узнать много нового. В середине неделихорошая возможность взять первый приз в соревновании. Конец недели благоприятендля встреч с друзьями – не сидите в одиночестве.