Неделя начинается сразу после
полнолуния, а это значит, что за большие проекты сейчас браться, может быть, и
не стоит, зато свои мелкие проблемы вы сможете решить на ура. Например,
плановые операции следует назначать именно на этот период. Если же вы затеяли
ремонт в квартире, вы выбрали правильное время, чтобы он не превратился в
долгострой.
Неделя начинается сразу после
полнолуния, а это значит, что за большие проекты сейчас браться, может быть, и
не стоит, зато свои мелкие проблемы вы сможете решить на ура. Например,
плановые операции следует назначать именно на этот период. Если же вы затеяли
ремонт в квартире, вы выбрали правильное время, чтобы он не превратился в
долгострой.
Прогноз на неделю для всех знаков
зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии
Михаил Чистяков.
ОВЕН
Неделя начинается для вас не самым
лучшим образом. Первые два дня есть смысл поработать на вторых ролях и не
строить из себя супергероя – ничего страшного, если свою прыть продемонстрируют
другие. Ваше время начинается со среды – тогда можно выходить в лидеры и
демонстрировать свои способности.
ТЕЛЕЦ
Начните наступившую неделю с
коллективных дел – собственные проекты вряд ли будут увенчаны успехом. С
середины недели повышается опасность получить бытовую или производственную
травму – есть смысл сбавить обороты и не лезть в передовики. Если вы хотите
приключений, для них прекрасно подойдут выходные.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы очень легки на подъем, им
трудно усидеть на одном месте. Но в первые дни наступившей недели вам, скорее
всего, придется заниматься простой рутинной работой, которая вряд ли принесет
много радости. Со среды по пятницу время совместных дел с товарищами. На
выходных стоит отказаться от экстремальных видов отдыха.
РАК
Начало недели начинается для вас
оптимистично – вы можете идти на работу, как на праздник, с творческим задором
и оптимизмом. Впрочем, если у вас на эти дни намечены выходные, они также
пройдут плодотворно. Со среды вдохновения поубавится – придется заниматься
обычными делами. Выходные посвятите своей второй половинке.
ЛЕВ
Не следует на первые дни рабочей
недели намечать важные шаги в карьере – с гораздо большей эффективностью у вас
будут получаться дела по дому. Зато всю вторую половину недели можете
демонстрировать свои таланты и способности. На выходных есть смысл заняться
мелким ремонтом или уборкой в доме.
ДЕВА
Дева не считается подвижным знаком, ей милее спокойная кабинетная работа. Но в
самом начале недели вам не дадут посидеть на одном месте – ожидаются местные
командировки, звонки и встречи. Передохнуть можно будет в середине недели – от
вас все отстанут. Выходные должны пройти весело и ярко.
ВЕСЫ
Начало наступившей недели будет
связано у вас с материальными вопросами – есть надежда, что они будут
приятными. Не гнушайтесь никакой физической работы, она не будет в тягость.
Середина недели благоприятна для получения новой информации и контактов,
правда, не все они будут полезными. Выходные – для дома и семьи.
СКОРПИОН
Не стоит долго раскачиваться или
вообще брать отгул в самом начале недели – сейчас вы способны свернуть горы,
стать настоящим лидером, как на работе, так и дома. Планку, которую вы для себя
поднимете в понедельник, не стоит опускать вплоть до пятницы. На выходных можно
отправиться загород в хорошей компании или просто пойти в гости.
СТРЕЛЕЦ
Не самое многообещающее начало недели
для представителей вашего знака, поэтому можно посидеть на скамейке запасных,
не слишком расходуя силы. Их заметно прибавится в среду – наступает ваше время
занимать лидирующие позиции. Выходные также пройдут активно – например, можно
позаниматься в тренажерном зале.
КОЗЕРОГ
Вся наступившая неделя не выглядит очень
оптимистичной для типичных Козерогов, если конечно вы нацелены исключительно на победу в
своих трудах. Если первые дни недели еще можно надеяться на хороший результат в
командных делах, то со среды лучше просто отдыхать, избегая любых излишеств.
Второе дыхание придет на выходных.
ВОДОЛЕЙ
Начиная с самого первого рабочего
дня – вы лидер в производственном соревновании, и, скорее всего, пальму
первенства не отдадите никому. Если в середине недели вы и почувствуете
усталость, друзья обязательно придут к вам на помощь. А отдохнуть от ратных
трудов можно будет на выходных – откажитесь на эти дни от любых контактов.
РЫБЫ
Самый лучший прогноз на этой неделе для представителей вашего знака. В начале недели ожидаются успехи в
интеллектуальной деятельности – можно узнать много нового. В середине недели
хорошая возможность взять первый приз в соревновании. Конец недели благоприятен
для встреч с друзьями – не сидите в одиночестве.