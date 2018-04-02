Введён режим простоя. На заводе «Автоприбор» сотрудников распустили по домам. Причём речь идёт не об одной сотне человек. Сегодня у людей был последний рабочий день. Кроме того, в конце марта, помещения завода были выставлены на продажу на сайте объявлений. Просят за них 130 миллионов рублей. Что случилось на одном из самых больших предприятий города? Пытался выяснить Алексей Дудин.

02.04.2018Введён режим простоя. На заводе Автоприбор сотрудников распустили по домам. Причём речь идёт не об одной сотне человек. Сегодня у людей был последний рабочий день. Кроме того, в конце марта, помещения завода были выставлены на продажу на сайте объявлений. Просят за них 130 миллионов рублей. Что случилось на одном из самых больших предприятий города? Пытался выяснить Алексей Дудин.