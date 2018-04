В то время как СМИ в последние годы явно охладели к первоапрельским шуткам, компании, в том числе и высокотехнологичные, не оставляют попыток лишний раз привлечь внимание потребителей к своим брендам и продуктам остроумными (иногда) розыгрышами. Правда, по-настоящему удачных — таких, которые разоблачаешь не в первые пару секунд — мало.

В то время как СМИ в последние годы явно охладели к первоапрельским шуткам, компании, в том числе и высокотехнологичные, не оставляют попыток лишний раз привлечь внимание потребителей к своим брендам и продуктам остроумными (иногда) розыгрышами. Правда, по-настоящему удачных — таких, которые разоблачаешь не в первые пару секунд — никому, похоже, прилумать не удалось.GoogleПоисковик подготовил к 1 апреля сразу несколько шуток. Первая — скорее, просто приуроченная к "Дню дурака" забава: в Google Maps встроили игру по мотивам книг британского художника Мартина Хендфорда "Где Уолли?", в которых нужно находить персонажа в шапке с помпоном на картинках среди других людей. В версии для Google Maps Уолли "использует" функцию приложения — "поделиться местоположением".Нажав на плашку с информацией о местоположении, пользователь открывает экран с игрой. Чтобы воспользоваться новой "фичей" Google Maps, нужно открыть их на компьютере или запустить мобильное приложение на iOS или Android, предварительно обновив его до последней версии. Игра будет доступна всю первую неделю апреля.Японское подразделение Google пошло дальше — анонсировало физическую версию виртуальной клавиатуры Gboard:Инновационный гаджет представляет собой небольшую пластиковую коробку, подключающуюся к любой компьютерной клавиатуре и позволяющую вводить текст, рисуя буквы пальцем по клавишам. За новинкой стоят серьезные технологии машинного обучения, позволяющие максимально точно распознавать знаки. К сожалению, даты поступления гаджета в продажу в компании на назвали.Наконец, австралийское подразделение поисковика решило, не мелочась, устроить Google ребрендинг в соответствии с веяниями времени, чтобы "стильно, модно, молодежно". И покороче — встречайте Googz:LegoЕсли полезность "Gboard для реальной клавиатуры" довольно сомнительна, то первоапрельская технологическая инновация от производителя конструкторов Lego могла бы стать настоящим спасением для тех, кого утомил разноцветный пластмассовый хаос на полу.В компании придумали Lego-пылесос VacuSort, который не просто собирает с пола кирпичики конструктора и очищает их от пыли, но и магическим образом (наверняка, здесь без машинного обучения тоже не обошлось) сортирует их по цветам и формам. Целых пять скоростей!SnapchatАтаковать с помощью первоапрельской шутки конкурента, да еще такого, которого сейчас не пинает только ленивый — не самая удачная идея с точки зрения пиара. Но именно такая идея пришла накануне "Дня дурака" кому-то из сотрудников мессенджера Snapchat. Результатом стал новый "фильтр" для фотографий: снимок оформляется так, как будто был опубликован в Facebook, вот только в надписях некоторые латинские буквы заменены на кириллицу.В Snapchat недвусмысленно намекают на скандал вокруг активности российских "ботов" в соцсети во время президентской предвыборной компании 2016 года в США — мол, смотрите, русские тролли пришли лайкать ваши посты. Похоже, кто-то в Snapchat никак не может простить компании Марка Цукерберга копирование своего формата публикаций "истории", "позаимствованного" Facebook для Instagram, а затем и других продуктов, практически без изменений.Pokemon GoВ Niantic по случаю 1 апреля решили напомнить, что покемоны — живее всех живых. Разработчик позапрошлогоднего мобильного хита Pokemon Go объявил, что игру ждет масштабное обновление видеодвижка, графика теперь будет ультрасовременной и ультрамодной. То есть, восьмибитной:"Демонстрируя четкость, примерно вдвое превышающую 4K, грубые квадратики каждого пикселя обеспечивают сверхреалистичную детализацию и невероятное разрешение… ТАК покемонов в Pokemon Go вы еще не видели!" — утверждает пост в официальном блоге разработчиков игры.TeslaПожалуй, ярче всего по случаю "Дня дурака" пошутил глава Tesla и Space X Илон Маск. Дураками предприниматель, очевидно, считает тех, кто готов поверить в скорое банкротство производителя электрокаров — именно такую "новость" он решил опубликовать в своем твиттере.Tesla Goes BankruptPalo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it.— Elon Musk (@elonmusk) 1 апреля 2018 г."Несмотря на активные попытки заработать деньги, включая отчаянную попытку широкомасштабной торговли пасхальными яйцами, мы с грустью сообщаем, что Tesla окончательно и бесповоротно обанкротилась. Настолько обанкротилась, что вы даже не поверите", — сообщается в твите.