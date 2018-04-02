Бизнесвемен из Казани кинула родственников и друзей почти на 30 миллионов, омич умер на 1 апреля после почещеня кафе. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Бизнесвемен из Казани "кинула" родственников и друзей почти на 30 миллионов, омич умер на 1 апреля после почещеня кафе. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.В НижнемНовгороде трамвай, за рулем которого находилась женщина, проехал на красныйсвет и столкнулся с иномаркой, передает ДТП произошло утром 1 апреля. Ваварии пострадал 30-летний водитель Opel Astra.Жительница Казани уговорила своих родственников инвестировать почти 30миллионов рублей в свой бизнес, но возвращать их она не планировала, пишет49-летняяженщина заявляла родственникам и друзьям, что на полученные деньги онаразвернет производство и продажу текстиля. Подсудимая не признала свою вину.Тем не менее, суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы в исправительнойколонии общего режима. Она обязана выплатить потерпевшим 11,9 миллионов рублей.Жители Ростова-на-Дону попали в число одних из самых заинтересованных в покупкекрокодилов россиян, сообщает . Чащеростовчан за 2015-2017 годы этих рептилий покупали только москвичи и жителиСанкт-Петербурга. Всего за два года, в которые спрос на зубастых пресмыкающихсябыл стабильно высок, в России продали 953 особи по средней стоимости в 18тысяч рублей.Мужчину из Казани обвиняют в краже денег из ящиков для пожертвований, которыепринадлежат мечетям в поселках Ометьево и Мирный. Похищенные деньги мужчинапотратил на еду, передает По версииследователей, 19-летний злоумышленник вскрыл ящик для пожертвований в мечети"Тынычлык". Оттуда он похитил более 30 тысяч рублей. На следующий деньобвиняемый таким же образом украл деньги из мечети в поселке Ометьево. Тамсумму ущерба оценивают в 1,7 тысячи рублей. Молодому человеку избрали мерупресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Хищение на 54 миллиона рублей совершенов Тюменском вузе, пишет В августе 2015нефтегазовый университет (ныне Тюменский индустриальный университет) порезультатам аукциона в электронной форме заключил с одной из коммерческих фирмдоговор на поставку винтовых забойных двигателей на общую сумму более 54 миллиона.Между тем само оборудование в вуз не было доставлено, а денежные средства былипохищены. 2 апреля, следственное управление УМВД России поТюмени возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особокрупном размере" в отношении неустановленного лица из числа сотрудников университета.В Омске 37-летний мужчина умер на улице после посещения кафе, передает Происшествиеслучилось 1 апреля. Днем омич посещал кафе, расположенное на улице Бархатовойнеподалеку от конечной остановки общественного транспорта. Мужчина вышел иззаведения, сильно шатаясь. Он несколько раз упал, однако смог встать ипродолжить путь. В очередной раз упав, мужчина уже не смог подняться. Сотрудникикафе заявили, что посетитель выпил большое количество спиртного. По фактупроизошедшего следователи проводят проверку.В Ижевске 11 посетителейгостинично-банного комплекса "Нарцисс", в числе которых пятеронесовершеннолетних, отравились хлором в бассейне, сообщает Содержаниеэтого вещества в зоне дыхания было превышено в 6,7 раза, а в воде в 2,7 раза. Обвиняемый,являющийся сотрудником комплекса, занимался очисткой воды в бассейне. Свою винуон признал полностью и добровольно возместил потерпевшим ущерб на общую сумму110 тысяч рублей. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности,мужчине назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.Мумия с пакетом наголове обнаружена квартиранткой в Санкт-Петербурге, пишет Некоторое время назад в нее въехали временныежильцы. Труп находился в кладовке, онбыл завален вещами и залит строительной пеной. На голове у мумии был надетпакет. Находку сделала женщина, проживающая в квартире с конца февраля. Договораренды гласил, что квартирантка обязана сделать ремонт. Во время работ и былообнаружено тело. Выяснилось, что женщина снимает жилье через агента,который действует на основании доверенности пропавшего пожилого мужчины. Старикисчез около десяти лет назад, ему было 93 года. Правоохранители не исключают,что именно его тело было обнаружено в стенах квартиры.По информации портала волгоградку, желавшую выйти замуж заамериканца, обманули на полмиллиона. Обратившаяся вполицию женщина рассказала, что в прошлом месяце познакомилась на сайте снеизвестным мужчиной, который представился военнослужащим США. В ходе общениязаокеанский вояка якобы согласился даже переехать в Россию, чтобы создатьсемью, но попросил выслать денег на дорогу. В конце марта доверчивая женщинаперечислила 541585 рублей, воспользовавшись платежной системой в одном изсалонов связи. Как только деньги дошли до мошенника, его страница на сайтезнакомств была удалена, и связь с ним прекратилась.Как сообщает , в Башкирии, вцентральной больнице районной больнице скончался местный житель сколото-резанными ранениями. В убийстве подозревают 28-летнего молодогочеловека. По версии следствия, инцидент произошел ночью 31 марта в селе Шаран.В одном из местных баров компания заплатила за сверхурочное время работызаведения и начала выгонять всех тех, кто не заплатил. Один из прогоняемыхзатаил обиду и ненадолго ушел. Вернулся он в бар в компании своих друзей икухонным ножом в руке. Когда выгнавшая его компания начала расходиться из барапо домам, злоумышленник поймал одного из них и нанес несколько ударов ножом.