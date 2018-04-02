Десять столичных библиотек планируется обновить в этом году. Вместо старых читальных залов в городе открываются современные медиацентры. Один из них появился на северо-востоке Москвы. Это настоящий семейный клуб с кружками, выставками, богатым книжным фондом и электронной системой выдачи литературы. Как все это работает?

Десять столичных библиотек планируется обновить в этом году. Вместо старых читальных залов в городе открываются современные медиацентры. Один из них появился на северо-востоке Москвы. Это настоящий семейный клуб с кружками, выставками, богатым книжным фондом и электронной системой выдачи литературы. Как все это работает?Здесь никто не спрашивает читательский билет: любой посетитель может просвещаться, изучать или даже просто общаться без каких либо ограничений. За исключением случаев, когда книгу захочется прочесть вне библиотеки — но и тут все продуманно и просто, без привычных карточек и формуляров.В библиотеке все компьютеризировано. Для того, чтобы забрать книгу домой, помощь сотрудников не нужна — необходим только читательский билет. Кладем его на специальный сканер вместе со всеми книгами, каждая из которых оснащена специальным чипом, нажимаем кнопку — и забираем. Сдать книги можно по тому же принципу.Этой библиотеке чуть меньше ста лет. Раньше она находилась в деревянном здании, в 70-х переехала на Аргуновскую улицу и сейчас, после полной реконструкции, это хорошо оснащенный технический медиацентр. Читатели, которые ходят сюда годами, уже успели оценить новый формат работы.— После ремонта ее модернизировали, она стала современной, сейчас здесь намного удобнее!Фонд книг — свыше 34 тысяч. Русская, зарубежная литература, кроме того больше тысячи книг на иностранных языках — есть даже на хинди. Но вот самыми популярными остаются всеми любимые детские произведения, на которых вырастет еще не одно поколение."Носова, Успенского замечательно читают детки", — рассказывает сотрудница библиотеки.Очередное доказательство, что читать не перестанут — и именно бумажные книги: ежедневно в библиотеку приходят до ста новых любителей литературы. Только за несколько месяцев — две тысячи человек. Много и совсем маленьких читателей."Несмотря на всю научно-техническую революцию, никто детские книги не отменял и вряд ли отменит, и они по-прежнему являются стержнем формирования новой личности, мировоззрения ребенка, и так было во все времена", — говорит мэр Москвы Сергей Собянин.В этом году еще 10 московских библиотек будут модернизированы и станут интеллектуальными досуговыми центрами.