Звезды подскажут, откуда стоит ждать проблем, а откуда – позитивных подвижек для финансового положения. Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии АструС Михаил Чистяков.

Звезды подскажут, откуда стоит ждать проблем, а откуда – позитивных подвижек для финансового положения. Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии Михаил Чистяков.ОВЕНВ этом месяце представители знака Овен смогут ударнопотрудиться, если поставят себе четкую цель и не будут отвлекаться на пустяки.Радует, что на это вам и сил хватит, и вознаграждение за усердный труд незаставит себя долго ждать. Если вы не сидите без дела, доход вас ждет в апреле вполнестабильный. Во второй половине месяца можно заводить новые знакомства, которые вбудущем окажутся полезны вам не только в бизнесе, но и для каких-то личныхцелей. Сейчас вы особенно харизматичны, что поможет вам в ведении переговоров –пользуйтесь моментом.ТЕЛЕЦНаиболее удачным месяц станет для тех, чей бизнес связанс зарубежными странами и иностранцами. Если вы сейчас повышаете квалификациюили получаете высшее образование, апрель также будет успешным в этом плане. У остальныхмесяц обещает быть спокойным: больших побед на производстве не ожидается, но ибольших неудач тоже не будет. Хорошо, если на работе вам необходимо встречатьсяс клиентами – сейчас вы легко расположите к себе людей своим природным обаяниеми привлекательностью.БЛИЗНЕЦЫТипичным представителям знака Близнецы в апреле лучшевсего уделить время построению планов на будущее – это поможет вам четкопредставлять, чего вы хотите достичь и за какой период, а главное, чтонеобходимо сделать для достижения этих целей. В первой половине месяца выможете вновь обдумать старые проблемы, решение которых было отложено до лучшихвремен, и, наконец, избавиться от них. Что касается дохода, то он вряд липорадует вас в апреле, но уже под конец месяца ситуация улучшится – главное, неопускать руки.РАКДля представителей знака Рак апрель станет успешныммесяцем в плане работы. Придется потрудиться, но зато и прибыль от бизнесабудет стабильной. Хорошо, если в ваши обязанности входит общение с клиентамиили инвесторами, сейчас вы сможете с ними договориться в свою пользу, но лучшеприступать к переговорам во второй половине месяца. Единственная опасность вапреле для вашей карьеры – испортить отношения с коллегами или партнерами побизнесу, поэтому постарайтесь не вступать с ними в конфликты и споры.ЛЕВВ апреле Львам придется много времени уделять скучноймонотонной работе, которую яркие творческие представители этого знака обычнотак не любят. Что ж, и простая рутина помогает добиться поставленных целей. Ктому же, ваш труд обязательно оценит начальство, скорее всего, в денежнойформе. Наиболее благоприятен месяц станет для тех, чей бизнес связан сфинансами, красотой, одеждой, творчеством или какими-то развлечениями. Впоследнюю неделю месяца можно серьезно подойти к составлению бизнес-плана наближайшее будущее.ДЕВАУспешным месяц станет для тех Дев, кто работает в другихстранах, с иностранцами или с представителями других культур и религий. Есливаша работа с этим не связана, в апреле можно заняться самообразованием и пойтина курсы повышения квалификации – вы потратите время с пользой не только длясебя, но и для своей карьеры. Хороший период для бизнеса начинается в последнююнеделю месяца – вот тогда и можно по полной выложиться на рабочем месте, чтобызанять лидирующие позиции на производстве и получить за это соответствующуюнаграду.ВЕСЫЕсли у вас есть необходимость взять кредит или заём,сделайте это в первой половине апреля – тогда вам будет по силам его вернутьвовремя и без лишних неприятностей. Можно также воспользоваться финансовойпомощью своих партнеров по бизнесу или даже по браку. Вообще, в этом месяце вамлучше работать в коллективе, не погружайтесь с головой только в собственныепроекты. Если вам необходимо найти новых инвесторов или бизнес-партнеров,приступайте к этому во второй половине апреля – тогда результат будет успешным.СКОРПИОННе слишком веселый месяц ждет представителей знакаСкорпион. Придется много внимания уделять обычной скучной рутине, а не яркимтворческим проектам. Причем, в первую половину месяца, скорее всего, придетсярешать старые вопросы и нерешенные ранее проблемы – но когда-то ведь все равнопришлось бы этим заняться. Финансовый доход зависит в апреле больше от вашихпартнеров, чем от вас самих, поэтому постарайтесь поддерживать их и помогать,если им это будет необходимо. Не отрывайтесь от коллектива.СТРЕЛЕЦДоход представителей знака Стрелец сейчас полностьюзависит от них самих, поэтому не бойтесь проявлять инициативу и брать на себядополнительную работу – у вас хватит на нее энергии. Возможно, работа не будетвас радовать какими-то яркими интересными моментами и покажется скучной, но еевсе равно придется выполнить. Радует, что за это вы в скором времениобязательно получите свою награду в денежном эквиваленте. Особенно успешныммесяц будет для тех, кто работает в медицине или сфере обслуживания.КОЗЕРОГОдин из самых хороших прогнозов на апрель именно упредставителей знака Козерог. Месяц пройдет благоприятно: работа будетприносить удовольствие, ведь сейчас вас посетит муза, отчего захочется даже впривычные занятия добавить каплю творчества. Естественно, если ваша работа итак связана с созданием чего-то нового, этот период для вас особенноблагоприятен. Кроме того, сейчас вы полны сил и энергии, что дает вамвозможность справиться с любой поставленной задачей, так что не сидите бездела.ВОДОЛЕЙПредставителям знака Водолей апрель лучше посвятить неработе, а дому, если только ваш бизнес никак не связан с недвижимостью – тогданаиболее удачна для работы будет первая половина месяца. Если вам необходимонайти новое помещение для склада или офиса, или, наоборот, продать его,используйте для этих целей так же первую половину апреля. После 15 числа можнозаняться сбором информации для своей профессиональной деятельности, провестинеобходимые маркетинговые исследования, провести анализ полученных данных.РЫБЫНаиболее благоприятно и успешно апрель, а вернее, еговторая половина, пройдет для тех представителей знака Рыбы, кто занят в сферелогистики, журналистики, писательского дела, передвижения транспорта, да и чьядеятельность просто связана с каким-то общением или обучением. Если необходимопровести сбор информации, например, о конкурентах в вашей отрасли, сделать этолучше после 15 числа. В последнюю неделю апреля придется больше вниманияуделять семье и дому, нежели работе, поэтому трудовые подвиги запланируйте наначало месяца.