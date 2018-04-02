Актрису застукали стрипклубе. Звезда призналась, что периодически посещает такие заведения чтобы от души повеселиться.

Актрису застукали стрипклубе. Звездапризналась, что периодически посещает такие заведения чтобы от души повеселиться.Эвелина вместе со своей подругой артисткой Жанной Эпплезаглянула в ночное заведение, где для увеселения публики танцуют полуголые юноши. Бледанс была инкогнито, но журналисты все же узнали ее.По признанию Эвелины она может смотреть на стриптизеровтолько после хорошей дозы алкоголя. На трезвую голову исполнители эротических номеров ей кажутсянеестественными и глуповатыми. "Там на входе наливают хорошую настоечку. Ноодной рюмочки недостаточно. Надо выпить как минимум три. Потому что когдасмотришь на них на трезвую голову, то вроде бы понимаешь, что плечи у них есть,попа есть, а пенис как-то не очень. Даже можно назвать такой поход "В поискахчлена". В лица стриптизеров вообще нельзя вглядываться. Просто, как правило, уних тупые глаза, неинтересные", – поделилась звезда.Эвелина уверяет, что на мужском стриптизе можно от душипоржать, поплясать, выпить и повеселиться с подругами. Ей очень нравится музыка,каторая обычно играет в таких заведениях. "Сейчас же нет дискотек, есть клубы, а тамв основном звучит тяжелая музыка. А вот в стриптиз-клубе даже какие-нибудь"Розовые розы" могут поставить", – смеется артистка.Бледанс призналась, что ее новый возлюбленный Сергей Демчев,не против подобных шалостей зазнобы. Он не устраивает сцен ревности и не стремитсяконтролировать каждый ее шаг. "Мужчина должен верить, что он для тебяединственный. Он обязан понимать, что если женщине что-то запрещать, в чем-тоее щемить, чего-то ей не давать, то она будет хотеть этого еще больше и всеравно сделает все тайно. Так лучше ей все разрешить, и тогда она поиграется ипоймет, что оно на самом деле не особо интересно. Я не могу постоянно быть примужике. Иногда я должна быть самочкой, которая в поиске", – цитирует БледансЭвелина уверена, что внешность в мужчине - не главное. Кавалер долженуметь поддержать беседу на любую тему, быть галантным и эрудированным. "Япоэтому и пошла на мужской стриптиз, чтобы в очередной раз понять, что это немое. То есть мальчики там красивые, они так ластятся все, готовы продолжитьотношения бесплатно за пределами клуба. Но это все равно не интересно. Их можнопросто потрогать, сказать: "Молодец! Накачал хорошую, упругую попу!", – подытожила артистка.