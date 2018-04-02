Выплаты уже составили 4,4 млн рублей. Всего на эти цели на 2018 год заложено 147 млн рублей.

Более 200 семей Владимирской области уже получают выплаты на первого ребенка. Выплаты уже составили 4,4 млн рублей. Всего на эти цели на 2018 год заложено 147 млн рублей.Приём заявлений ведётся учреждениями социальной защиты населения по месту постоянного проживания граждан. Режим их работы: понедельник - пятница с 08.00 до 17.00. К заявлению прилагаются: документы, подтверждающие рождение (усыновление) ребенка; документы, подтверждающие принадлежность заявителя и ребенка к гражданству Российской Федерации; сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления; документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя; документ, подтверждающий расторжение брака (в случае расторжения брака родителей); справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную службу (при наличии данного факта); документы, подтверждающие смерть женщины, объявление её умершей, лишение её родительских прав, отмену усыновления - в случае обращения отца, опекуна.Напомним, с этого года в нашем регионе осуществляется ежемесячная денежная выплата в размере 9752 рубля при рождении (усыновлении) с 1 января 2018 года первого ребенка. Пособие устанавливается семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (15924 рубля).На второго ребенка, рожденного в текущем году, аналогичная выплата производится территориальными учреждениями Пенсионного фонда России по Владимирской области из средств материнского капитала. При этом семья также должна быть признана нуждающейся (среднедушевой доход за 12 месяцев, перед месяцем обращения, - ниже 15924 рублей), ребенок и мать - иметь российское гражданство. Документы представляются также как и на первенца.В обоих случаях подать заявления можно также через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.