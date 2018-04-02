Аспирантка Ноттингемского университета Рианна Шелл проводит научное исследование порнографии и всего, что с ней связано. Женщина ищет добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет, которые готовы ответить на 199 тематических вопросов в режиме онлайн. Участвовать могут жители любых стран.

Аспирантка Ноттингемского университета Рианна Шелл проводит научное исследование порнографии и всего, что с ней связано. Женщина ищет добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет, которые готовы ответить на 199 тематических вопросов в режиме онлайн. Участвовать могут жители любых стран.Для участия в исследовании необходимо заполнить анкету. В среднем, это занимает около получаса. Участвовать в эксперименте могут как мужчины, так и женщины.Любой не нравящийся или непонятный вопрос можно пропустить.По словам Рианны Шелл, ее исследование направлено на изучение того, как порно воздействует на психику и сексуальность мужчин.