В Мексике в восточном штате Веракрус не менее семи человек погибли и 22 получили ранения в результате бунта, который устроили заключенные в одной из тюрем. В числе погибших – шестеро полицейских.

В Мексике в восточном штате Веракрус не менее семи человек погибли и 22 получили ранения в результате бунта, который устроили заключенные в одной из тюрем. В числе погибших – шестеро полицейских. Такие данные сообщает агентство EFE.Бунт начался в тюрьме La Toma (муниципия Аматлан-де-Лос-Рейес) после того, как сотрудники полиции попытались вывезти четырех заключенных и доставить их в другую тюрьму. Осужденные не захотели подчиняться и напали на правоохранителей, передает ТАСС. Одновременно с этим заключенные в разных камерах подожгли матрасы, в результате чего в здании тюрьмы произошло сильное задымление.Порядок в исправительном заведении удалось восстановить спустя более чем 8 часов. В процессе стычек с осужденными 15 полицейских были ранены. Власти страны распорядились провести тщательное расследование, выяснить причины и виновников бунта.