Телеканал НТВ обвинил во лжи
жителя Сочи Максима Коломойцева, рассказавшего, что он сдал билет перед
крушением Ан-148 в Подмосковье. В ответ на это бизнесмен заподозрил телевизионщиков в провокации, но билетов на
рейс не предоставил.
Телеканал НТВ обвинил во лжи
жителя Сочи Максима Коломойцева, рассказавшего, что он сдал билет перед
крушением Ан-148 в Подмосковье. В ответ на это бизнесмен заподозрил телевизионщиков в провокации, но билетов на
рейс не предоставил.
Сочинский риэлтор в
феврале рассказал, что сдал билет на рейс "Москва – Орск" за несколько дней до
авиакатастрофы. НТВ считает, что мужчина таким образом решил сделать себе пиар на
костях.
В эфире программы "Первая
передача" на НТВ 1 апреля вышел новый сюжет о Коломейцеве, снятый в Сочи. В нем
показали официальный ответ "Саратовских авиалиний" от 29 марта, в котором
говорится, что Максим Владимирович Коломейцев не бронировал билет на рейс
Ан-148.
"Получается, ты наврал", – сказала корреспондент НТВ Коломейцеву,
показав ответ "Саратовских авиалиний". В свою очередь риэлтор назвал документ
перевозчика "липой". На просьбу доказать, что он действительно бронировал
билет, мужчина предоставил квитанцию из "Тинькофф-Банка".
Журналисты посчитали документ подозрительным, потому что в нем не
указаны рейс и дата. В названии компании есть слово "Шереметьево", хотя самолет
вылетел из Домодедово. Тогда предприниматель заявил, что не собирается никому
ничего доказывать.
Коломейцев обвинил НТВ в
провокации, однако по совету юриста отказался идти в суд, чтобы избежать
подозрений в "очередном хайпе". Он записал видеообращение, разместив в YouTube.
Напомним, 11 февраля
Коломейцев впервые сообщил, что он якобы по счастливой случайности не полетел в
тот же день злополучным рейсом "Саратовских авиалиний" из Москвы в Орск
(Ан-148). Бизнесмен пояснил, что хотел забрать в своем родном Орске новую
машину, но в последний момент автосалон столкнулся с некими проблемами при
сборке. По словам мужчины, он сдал билет, поскольку выдачу новой машины
отложили на неделю. Кроме того, Максим рассказал, что по стечению обстоятельств
11 февраля – его день рождения.
Самолет Ан-148
"Саратовских авиалиний" потерпел крушение в Раменском районе
Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По
предварительным данным, все погибли.