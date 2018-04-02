В Национальной хоккейной лиге идет заключительный отрезок регулярного чемпиона. Постепенно формируется список из 16 команд, которые продолжат борьбу за Кубок Стэнли. В ночь на понедельник шансов на выход в плей-офф лишился Даллас Старз, за который выступает российский нападающий Александр Радулов.

В Национальной хоккейной лиге идет заключительный отрезок регулярного чемпиона. Постепенно формируется список из 16 команд, которые продолжат борьбу за Кубок Стэнли. В ночь на понедельник шансов на выход в плей-офф лишился "Даллас Старз", за который выступает российский нападающий Александр Радулов.Это стало понятно после того, как "Анахайм Дакс" в овертайме со счетом 4:3 одержал победу над "Колорадо Эвеланш". Благодаря этой победе "Анахайм" поднялся на шестое место в Западной конференции, а "Даллас" не сможет подняться выше десятой позиции. "Старз" не могут выйти в плей-офф НХЛ второй год подряд, в прошлом сезоне команда заняла 11-е место в конференции.