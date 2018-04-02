За ядерное разоружение и улучшение отношений между Россией и Западом выступили десятки тысяч немцев. В Германии прошли демонстрации за мир, или пасхальные марши.

За ядерное разоружение и улучшение отношений между Россией и Западом выступили десятки тысяч немцев. В Германии прошли демонстрации за мир, или "пасхальные марши".Митингующие потребовали от правительства активнее включиться в мирное решение конфликтов в Сирии и Корее. По словам участников акций, сейчас позиция Германии и ЕС в целом слабая, и государства еврозоны должны пересмотреть взгляд на внешнюю политику, сообщает "Россия 24".Позицию демонстрантов разделяет глава МИД Германии. Хайко Маас в интервью газете Bild заявил, что диалог с Россией как с партнером поможет решить многие региональные конфликты.