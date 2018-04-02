Сегодня ровно девять дней трагедии в Кемерове, которая унесла 64 жизни. Школы Сибири начали четверть с минуты молчания по погибшим. Жертв страшного пожара вспоминают во всех православных храмах. Поминальные службы провели священники Кемеровской епархии.

Сегодня ровно девять дней трагедии в Кемерове, которая унесла 64 жизни. Школы Сибири начали четверть с минуты молчания по погибшим. Жертв страшного пожара вспоминают во всех православных храмах. Поминальные службы провели священники Кемеровской епархии. Чтобы помолиться о тех, кому не удалось выжить, в церкви Кузбасса пришли тысячи жителей региона.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Малом соборе Донского монастыря столицы.С утра жители Кемерова приходят к импровизированному мемориалу — они несут мягкие игрушки, иконы и цветы.Сегодня же в Кемерове местным чиновникам и бизнесу полпред президента в Сибирском округе Сергей Меняйло официально представил нового руководителя региона. Временно исполнять обязанности губернатора будет Сергей Цивилёв. Он уже провел совещание, где распорядился выполнить всё, что прежние власти пообещали родным погибших. 59 семей уже получили компенсации. Что касается пострадавших, то в больницах остаются 5 человек, 26 пока находятся на амбулаторном лечении.Накануне теперь уже бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал прошение об отставке.