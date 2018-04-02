Миротворцы в Донбассе не появятся без согласия Донецка и Луганска. А украинского президента Порошенко не спасут ни Ангела Меркель, ни Курт Волкер, заявили в Совфеде.

Миротворцы в Донбассе не появятся без согласия Донецка и Луганска. А украинского президента Порошенко не спасут ни Ангела Меркель, ни Курт Волкер, заявили в Совфеде.Киеву следует договариваться с самопровозглашенными республиками Донбасса. Без согласия Донецка и Луганска миротворцы не войдут на их территорию."Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни (спецпредставитель госдепа по Украине Курт – прим. ред) Волкер не помогут", – написал в соцсети Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.Сенатор таким образом прокомментировал громкое заявление Петра Порошенко о том, что президент Украины вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, якобы "дожали" Владимира Путина по вопросу перемирия в Донбассе.Украинский лидер добавил, что перемирие нужно Киеву "как воздух", так как оно является условием введения миротворческой миссии в Донбассе. Порошенко также пообещал мирным путем вернуть неподконтрольные Киеву территории в Донбассе.В Twitter-аккаунте Порошенко появилось сообщение, в котором президент призвал силовиков не нарушать перемирие, но в случае эскалации конфликта "не жалеть патронов"."Это перемирие нам необходимо как воздух. Потому что перемирие является условием, при котором мы можем проводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, чтобы на все оккупированные территории пришли миротворцы", — цитирует заявление Порошенко РИА Новости.Украинский лидер сообщил, что посетит Германию 10 апреля, чтобы обсудить размещение миротворцев в Донбассе. А глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в Донбасс необходимо ввести более 15 тысяч миротворцев ООН.