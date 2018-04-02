Оперная дива Мария Максакова – человек обеспеченный. Своим голосом она заработала и на красивую жизнь, и на дорогие апартаменты, и весовые банковские счета. Правда, многих богатств певица может вскоре лишиться.

Оперная дива Мария Максакова – человек обеспеченный. Своим голосом она заработала и на красивую жизнь, и на дорогие апартаменты, и весовые банковские счета. Правда, многих богатств певица может вскоре лишиться.Бывший руководитель Одинцовского следственного отдела СКР по Московской области Денис Панаитов утверждает, что 9 декабря 2016 года он передал госпоже Максаковой под расписку 40 миллионов честно заработанных на казенной службе рублей под 20 процентов годовых на три месяца.Мария Петровна, судя по всему, долг не вернула. И теперь Панаитов, как пишет, требует через суд 41 миллион 994 тысячи рублей и проценты за пользование чужими деньгами в сумме 3 миллионов 250 тысяч рублей. Возможно, мы про это бы никогда не узнал, ведь и для Максаковой, и для Панаитова 40 миллионов – не самая большая сумма, поэтому решили бы все тихо. Но певица судится с бывшим другом своего мужа еще и из-за элитной недвижимости.Дело в том, что перед отъездом в Киев Денис Вороненков, опасаясь ареста имущества, решил избавиться от апартаменты в деловом квартале Москва-Сити на Пресненской набережной. Недвижимость приглянулась Денису Панаитову и было условлено, что он купит квартиру за 2 миллиона долларовУже в Киеве Максакова оформила у нотариуса доверенность на дочь супруга от первого брака, 25-летнюю Екатерину Вороненкову, которая должна была представлять ее на сделке в Москве. В результате девушка вместе с Панаитовым оформила договор купли-продажи недвижимости. Однако когда оперная дива получила от падчерицы документы по сделке, то узнала, что дорогая недвижимость была продана всего за 38 млн рублей. Артистка решила, что падчерицу обманули, воспользовавшись ее не совсем адекватным состоянием(были представлены справки одной столичной коммерческой клиники, где Катя проходила лечение от наркотической зависимости.) и обратилась в суд.