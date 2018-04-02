В Единой России стартовал прием заявлений для участия во
внутрипартийном предварительном голосовании по отбору кандидатов для осенних
региональных выборов. Единый день голосования в этом году назначен на 9
сентября.
В "Единой России" стартовал прием заявлений для участия во
внутрипартийном предварительном голосовании по отбору кандидатов для осенних
региональных выборов. Единый день голосования в этом году назначен на 9
сентября.
Партия будет принимать заявления от всех желающих до 8 мая.
В регионах уже созданы организационные комитеты, которые будут курировать
проведение праймериз. Единый день предварительного голосования в "ЕР"
пройдет 3 июня по открытой модели. Кандидатом может стать как член партии, так
и беспартийный, основное требование – отсутствие судимости и активов за
рубежом.
Особое внимание в выборных регионах партия уделит мероприятиям,
связанным с ребрендингом. "Стратегически перед нами стоят две ключевые
задачи. Первая – сохранить и нарастить свой мобилизационный потенциал,
наработанный в период весенней кампании. Вторая – подойти к сентябрю в
максимально обновленном, востребованном для наших избирателей виде", – заявил
секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
В ходе процедуры будет действовать открытая модель
предварительного голосования. Она наиболее прозрачна для избирателей,
максимально ограничивает кулуарность и возможность использования
административного ресурса.
По словам политика, такая модель оптимальна для новых лиц и
молодых лидеров. Турчак пообещал, что "Единая Россия" сделает все,
чтобы не допустить возможности переигрывания результатов предварительного
голосования и исключит давление на его участников.
Следует отметить, что "Единая Россия" – единственная партия
в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования на
открытых предварительных выборах. Впервые процедура праймериз была проведена в
2006 году на региональном уровне.
В единый день голосования 9 сентября 2018 года в 21-м
регионе России пройдут выборы высших должностных лиц, в 16-ти – кампании по
избранию депутатов законодательных собраний, в 12-ти изберут депутатов административных
центров, в семи назначены выборы глав городов. Также пройдут досрочные
выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.