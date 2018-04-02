В Единой России стартовал прием заявлений для участия во внутрипартийном предварительном голосовании по отбору кандидатов для осенних региональных выборов. Единый день голосования в этом году назначен на 9 сентября.

В "Единой России" стартовал прием заявлений для участия вовнутрипартийном предварительном голосовании по отбору кандидатов для осеннихрегиональных выборов. Единый день голосования в этом году назначен на 9сентября.Партия будет принимать заявления от всех желающих до 8 мая.В регионах уже созданы организационные комитеты, которые будут курироватьпроведение праймериз. Единый день предварительного голосования в "ЕР"пройдет 3 июня по открытой модели. Кандидатом может стать как член партии, таки беспартийный, основное требование – отсутствие судимости и активов зарубежом.Особое внимание в выборных регионах партия уделит мероприятиям,связанным с ребрендингом. "Стратегически перед нами стоят две ключевыезадачи. Первая – сохранить и нарастить свой мобилизационный потенциал,наработанный в период весенней кампании. Вторая – подойти к сентябрю вмаксимально обновленном, востребованном для наших избирателей виде", – заявилсекретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.В ходе процедуры будет действовать открытая модельпредварительного голосования. Она наиболее прозрачна для избирателей,максимально ограничивает кулуарность и возможность использованияадминистративного ресурса.По словам политика, такая модель оптимальна для новых лиц имолодых лидеров. Турчак пообещал, что "Единая Россия" сделает все,чтобы не допустить возможности переигрывания результатов предварительногоголосования и исключит давление на его участников.Следует отметить, что "Единая Россия" – единственная партияв стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования наоткрытых предварительных выборах. Впервые процедура праймериз была проведена в2006 году на региональном уровне.В единый день голосования 9 сентября 2018 года в 21-мрегионе России пройдут выборы высших должностных лиц, в 16-ти – кампании поизбранию депутатов законодательных собраний, в 12-ти изберут депутатов административныхцентров, в семи назначены выборы глав городов. Также пройдут досрочныевыборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.