Особо опасный аниматор — голландец Схрейвер, несколько лет назад покалечивший российского мальчика в Греции, не только на свободе, но и на родине и даже на новой работе. Шокирующую новость первыми узнали родители ребенка: фотографию преступника, который вместо 11,5 лет в тюрьме уже несколько месяцев залегает на дне в окрестностях Амстердама, они увидели в соцсетях.

Особо опасный аниматор — голландец Схрейвер, несколько лет назад покалечивший российского мальчика в Греции, не только на свободе, но и на родине и даже на новой работе. Шокирующую новость первыми узнали родители ребенка: фотографию преступника, который вместо 11,5 лет в тюрьме уже несколько месяцев "залегает на дне" в окрестностях Амстердама, они увидели в соцсетях.Он пытался убить ребенка за телефон и планшет, и меньше чем через пять лет этот человек вышел на свободу. Все прошло без лишнего шума, практически втайне. Но "Вести" узнали, что Сирино Схрейвер вернулся в Нидерланды, и теперь живет в доме вместе со своими родителями. Здесь же находится их семейный ресторан, где Схрейвер работает официантом. И вряд ли посетителей предупреждают здесь о том, что их обслуживает психически больной человек, склонный к убийствам.Крошечный городок Опхеузден, в 100 километрах от Амстердама: здесь обосновалась семья Схрейвер. Под одной вывеской расположился бар и семейная закусочная, где освобожденный заключенный Сирино продает детям мороженое. С наступлением вечера Сирино помогает приемному отцу за барной стойкой. И утверждает, что в случае с русским мальчиком – это была статья "Попытка убийства", и свой срок по ней он уже отсидел.В 2013 году из Голландии Сирино Схрейвер отправился в Грецию, где его, неофициально, и, скорее всего, нелегально приняли на работу детским аниматором в курортном отеле. Все случилось на шестой день после его трудоустройства. 11-летний Никита Онищенко уличил голландца в краже мобильника и планшета. Схрейвер, пообещав вернуть похищенное, завлек ребенка на автостоянку, где достал нож и принялся методично наносить удары.Никита с перебитым позвоночником выжил, но стал инвалидом. Схрейвер получил 11,5 лет заключения в Греции, но отсидел меньше половины."Мы узнали совершенно случайно, Никита нашел фотографию в Facebook, и в этой фотографии Схрейвер фотографировал сам себя, уже сидя в самолете- рассказывает мама Никиты Екатерина Онищенко. — То есть получается, любой человек может ходить, делать все, что угодно, вот, и не нести никакой ответственности".Никакой ответственности не понесли ни владельцы, ни управляющие сети отелей Mitsis, которые наняли психопата, а потом отреклись от него. Никита Онищенко нуждается в постоянном медицинском наблюдении, дорогих лекарствах. Ребенок перенес несколько тяжелейших операций, но нижняя часть тела по-прежнему парализована."Из-за того, что этот Схрейвер раздробил мне две кости, которые не держат осанку спины, у меня идет искривление из-за того, что я еще расту, — поясняет мальчик. — И он сделал это все сознательно, и извинения его не принимаю".Схрейвер, не выходя из-за барной стойки, просит оставить его в покое. Схрейвер не сделал ничего, считает голландский адвокат семьи Онищенко. Он изучил дело и пришел к выводу — греки допустили грубейшую ошибку. По закону Схрейвер, признанный частично вменяемым, часть своего срока должен был отсидеть в тюрьме и только потом досиживать и долечиваться в клинике."Единственное, что мы можем сделать, — добиться материальной компенсации в гражданском суде, — считает адвокат семьи Онищенко Ганс Хяйкант. — Мы выяснили, что этот парень получает пособие от государства, около тысячи евро в месяц, и я думаю, что смогу добиться того, чтобы его обязали пожизненно выплачивать жертве 50-100 евро в месяц".Голландская прокуратура, с которой "Вести" вели длительную переписку, отказалась вживую комментировать освобождение Схрейвера и прибытие его на родину. Впрочем, из писем, которые мы получили, складывается впечатление, что до нашего обращения здесь ничего не знали о возвращении в страну освободившегося преступника: "Когда Схрейвер прибыл в Нидерланды, нам неизвестно. Мы знаем, что он обратился к службам надзора и реинтеграции 12 января 2017 года. 29 июля 2017 года прокуратура Нидерландов получила через ЕвроЮст греческую документацию. Греция переслала всю документацию на греческом, что нарушает протокол".В силу того, что потерпевшей стороне никто не сообщил об освобождении преступника, семье Онищенко теперь нужно очень спешить с подачей гражданского иска. В мае, по голландским законам, истекает срок давности преступления.