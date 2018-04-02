За прошедшую неделю во Владимирской области в больницу с симптомами ОРВИ обратилось около 14,5 тысяч человек.

За прошедшую неделю во Владимирской области в больницу с симптомами ОРВИ обратилось около 14,5 тысяч человек. Эпидпорог превышен более чем на 41%. Среди детей в возрастной группе от 0-2 лет эпидпорог превышен на 8,5%, от 3-6 лет - на 22%, от 7-14 лет на 4.0% и от 15 и старше на 59%.В городе Владимир эпидпорог превышен почти на 7%.У двух человека найден вирус гриппа А, еще у двух — вирус гриппа В, аденовирусная инфекция выявлена у 1 человека.Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается в Киржачском, Кольчугинском и Ковровском районах и в городе Владимир.