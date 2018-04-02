Превысил полномочия? Глава администрации Горкинского сельского поселения Михаил Диндяев помещен под домашний арест. В отношении него уже возбудили уголовное дело. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в январе этого года к муниципалу обратился гражданин с желанием взять в аренду землю на территории сельского поселения. Но чтобы согласовать схему земельного участка чиновник потребовал перечислить на банковский счёт 30 тысяч рублей.

02.04.2018Превысил полномочия? Глава администрации Горкинского сельского поселения Михаил Диндяев помещен под домашний арест. В отношении него уже возбудили уголовное дело. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в январе этого года к муниципалу обратился гражданин с желанием взять в аренду землю на территории сельского поселения. Но чтобы согласовать схему земельного участка чиновник потребовал перечислить на банковский счёт 30 тысяч рублей. Михаил Диндяев показания давать отказался. В минувшую субботу его отправили под домашний арест. Чиновнику грозит до семи лет тюрьмы, если его вина будет доказана.Метки: арест, чиновник, Горкинское, Диндяев