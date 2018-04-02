Певица поделилась с поклонниками видео с поющей дочерью. 19-летняя
Ева с юмором исполнила хит Патрисии Каас.
Певица поделилась с поклонниками видео с поющей дочерью. 19-летняя
Ева с юмором исполнила хит Патрисии Каас.
"Яблоня от яблони!! Ребенок приехал на каникулы! Отчет по
самостоятельному изучению французского! Я ничего не понимаю, может и не
французский?!" – подписала ролик Милявская.
Пение барышни восхитило поклонников Лолиты. В комментариях
к публикации Ева получила множество позитивных откликов от пользователей Instagram. Они хвалили девушку и желали ей дальнейших успехов: "Умничка! Гордость мамы и
папы. Здоровья всей семье! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Доча вся в маму-милая, красивая, и талантливая", "Молодец
француский ....мама гордись", "Лолита , какая Евочка у Вас смышленая и
артистичная. Ну, а самостоятельно изучать французский язык... Это, правда,
достойно уважения".
Многие подписчики отметили неплохие формы барышни. "Такая
фигурка точеная", "Ножки суперские от мамы!", "Молодец Ева! Совсем взрослая
девушка стала. Фигурка– можно позавидовать", – писали пользователи соцсети.
Напомним, Лолита родила дочь Еву в 1999 году. Малышка
появилась на свет преждевременно – исполнительница (на тот момент ей было 35
лет) находилась на пятом месяце беременности. Новорожденная весила всего 1200
граммов, и врачам пришлось буквально реанимировать кроху.
К счастью, девочку удалось выходить. Однако позднее пресса
приписывала Еве разные диагнозы, подразумевающие отставание в развитии, но
Милявская эту неподтвержденную информацию опровергла. "Нет у нее аутизма.
Есть следствия недоношенности", – заверила артистка. Сейчас Ева посещает
обычную киевскую школу, ходит на дополнительные занятия, а певица при каждом
удобном случае хвалится ее успехами.
Девочку певица родила будучи в браке с Александром Цекало. Несмотря на то, что отец девочки не принимает никакого участия в ее жизни, Милявская не держит на него зла. На данный момент Ева живет в Киеве вместе с бабушкой и дедушкой. Ранее Лолита рассказывала, что намерено не перевезла ребенка в Москву, так как в таком случае Ева жила бы с няней – абсолютно посторонним человеком, неизвестно, как это бы отразилось на психологическом здоровье девочки, поэтому певица решила не рисковать, сообщает .