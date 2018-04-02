Певица поделилась с поклонниками видео с поющей дочерью. 19-летняя Ева с юмором исполнила хит Патрисии Каас.

Певица поделилась с поклонниками видео с поющей дочерью. 19-летняяЕва с юмором исполнила хит Патрисии Каас."Яблоня от яблони!! Ребенок приехал на каникулы! Отчет посамостоятельному изучению французского! Я ничего не понимаю, может и нефранцузский?!" – подписала ролик Милявская.Пение барышни восхитило поклонников Лолиты. В комментарияхк публикации Ева получила множество позитивных откликов от пользователей Instagram. Они хвалили девушку и желали ей дальнейших успехов: "Умничка! Гордость мамы ипапы. Здоровья всей семье! (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Доча вся в маму-милая, красивая, и талантливая", "Молодецфранцуский ....мама гордись", "Лолита , какая Евочка у Вас смышленая иартистичная. Ну, а самостоятельно изучать французский язык... Это, правда,достойно уважения".Многие подписчики отметили неплохие формы барышни. "Такаяфигурка точеная", "Ножки суперские от мамы!", "Молодец Ева! Совсем взрослаядевушка стала. Фигурка– можно позавидовать", – писали пользователи соцсети.Напомним, Лолита родила дочь Еву в 1999 году. Малышкапоявилась на свет преждевременно – исполнительница (на тот момент ей было 35лет) находилась на пятом месяце беременности. Новорожденная весила всего 1200граммов, и врачам пришлось буквально реанимировать кроху.К счастью, девочку удалось выходить. Однако позднее прессаприписывала Еве разные диагнозы, подразумевающие отставание в развитии, ноМилявская эту неподтвержденную информацию опровергла. "Нет у нее аутизма.Есть следствия недоношенности", – заверила артистка. Сейчас Ева посещаетобычную киевскую школу, ходит на дополнительные занятия, а певица при каждомудобном случае хвалится ее успехами.Девочку певица родила будучи в браке с Александром Цекало. Несмотря на то, что отец девочки не принимает никакого участия в ее жизни, Милявская не держит на него зла. На данный момент Ева живет в Киеве вместе с бабушкой и дедушкой. Ранее Лолита рассказывала, что намерено не перевезла ребенка в Москву, так как в таком случае Ева жила бы с няней – абсолютно посторонним человеком, неизвестно, как это бы отразилось на психологическом здоровье девочки, поэтому певица решила не рисковать, сообщает .