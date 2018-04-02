Операция по разоблачению финансовых махинаций братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых началась еще в октябре 2017 года. Об этом стало известно с источников в ФСБ и МВД.

На протяжении 6 месяцев следователи прослушивали телефонные разговоры Могамедовых и отслеживали их переписку в интернете. Активная фаза операции планировалась на 25 марта, именно в этот день подозреваемых должны были задержать. Но в последний момент спецоперацию перенесли – возникла необходимость доработки материалов дела.

Неизвестно, сколько бы еще следователи «вели» бизнесменов – планы скорректировала намечающаяся поездка Зиявудина в США. О ней в ходе слежки стало известно спецслужбам, что стало поводом для перехода к активнымдействиям.

30 марта миллиардер Зиявудин Магомедов, его брат Магомед и владелец строительной компании «Интекс» Артур Максидов были задержаны.

Как рассказал РБК источник в Министерстве внутренних дел, братья Магомедовы причастны к разворовыванию бюджетных средств. Махинации производили с помощью фиктивных подрядчиков. Компании, бенефициарами которых были подозреваемые, выигрывали тендеры на строительство различных проектов. После этого деньги распределялись по этим самым подрядчикам, что производило к существенному завышению стоимости работ. Бо́льшая часть денег уходила в оффшорные компании Магомедовых.

Сумма возможных хищений – 2,5 миллиарда рублей. Эта сумма была названа в ходе заседания суда по избрании меры пресечения подозреваемым, которые свою вину не признают.

31 марта, решением Тверского суда г. Москва, подозреваемые отправлены под арест.

Для справки

Зиявудин Магомедов – владелец группы «Сумма», которой принадлежит множество объектов инфраструктуры в РФ. По данным журнала Forbes, состояние бизнесмена оценивается в $ 1,4 млрд.Среди крупнейших объектов, принадлежащих олигарху, числятся Новороссийский морской торговый порт и «Якутская топливно-энергетическая компания».