Казанский Рубин подал жалобу в палату по разрешению споров ФИФА на игрока из Камеруна Александра Сонга, который выступал за клуб из столицы Татарстана с августа 2016 года. Африканец в январе расторг соглашение в одностороннем порядке, но казанцы считают, что игрок сделал это неправомерно.

Казанский "Рубин" подал жалобу в палату по разрешению споров ФИФА на игрока из Камеруна Александра Сонга, который выступал за клуб из столицы Татарстана с августа 2016 года. Африканец в январе расторг соглашение в одностороннем порядке, но казанцы считают, что игрок сделал это неправомерно.Руководство "Рубина" считает, что футболист нанес клубу материальный и репутационный вред и оценивает его в кругленькую сумму в 40 млн евро. "Данная сумма была зафиксирована в контракте игрока, — цитирует "Спорт-экспресс" источник в команде из Казани. – Клуб считает, что игрок разорвал соглашение неправомерно"."Рубин" требует от Международной федерации футбола дисквалифицировать Сонга и наложить санкции на клуб, за который он будет выступать в ближайшем будущем. Хотя в настоящий момент 30-летний футболист из Камеруна находится без команды.