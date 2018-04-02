Внесенный в минувшую субботу президентом России Владимиром Путиным пакет законопроектов о противодействии коррупции направлен в профильные думские комитеты. Его рассмотрение намечено в весеннюю сессию. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Внесенный в минувшую субботу президентом России ВладимиромПутиным пакет законопроектов о противодействии коррупции направлен в профильныедумские комитеты. Его рассмотрение намечено в весеннюю сессию. Об этом сообщилспикер нижней палаты Вячеслав Володин.По его словам, нормативно-правовые акты направлены в комитетыпо безопасности и противодействию коррупции, по госстроительству изаконодательству, а также в комитет по труду, социальной политике и деламветеранов."В ближайшее время они будут подготовлены для рассмотрения напленарном заседании Государственной Думы", – сообщил Володин.Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что внесенные президентом нарассмотрение депутатов нормативно правовые акты – это еще один шаг впоследовательной борьбе с коррупцией, которая, по словам Володина, разрушаетгосударство, наносит вред экономике и в целом является существеннымпрепятствием на пути развития страны.Антикоррупционные законодательные инициативы президентавключают ряд мер. В частности, руководители государственных корпораций ивнебюджетных фондов смогут получать справки по счетам физических и юридическихлиц с целью проверки достоверности сведений об их доходах и расходах. Такжеглава государства предложил упростить порядок привлечения к дисциплинарнойответственности государственных и муниципальных служащих в случае подтверждения факта ихпричастности к коррупции.Еще одно нововведение – установление единого срока давности,в рамках которого человек может быть привлечен к ответственности.Предполагается, что взыскание можно будет применить не позднее трех лет смомента совершения коррупционного деяния.Кроме того, в целях пресечения случаев реализации или порчиимущества, которое прокурор потребовал обратить в доход государства, а также совершения подобных действий на стадии проведенияпроцедуры контроля за расходами президент предлагает установить возможностьобращать взыскание на денежную сумму, которая равна стоимости такого имущества.Напомним, в начале марта на коллегии ФСБ глава государствапотребовал от спецслужб эффективнее бороться с коррупцией. По словамВладимира Путина, необходимо защитить граждан России от этой угрозы."Предстоит реализовать масштабные, во многом беспрецедентные планы всоциальном развитии, модернизации инфраструктуры, обновлении городов инаселенных пунктов", – подчеркнул он.