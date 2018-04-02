Внесенный в минувшую субботу президентом России Владимиром
Путиным пакет законопроектов о противодействии коррупции направлен в профильные
думские комитеты. Его рассмотрение намечено в весеннюю сессию. Об этом сообщил
спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Внесенный в минувшую субботу президентом России Владимиром
Путиным пакет законопроектов о противодействии коррупции направлен в профильные
думские комитеты. Его рассмотрение намечено в весеннюю сессию. Об этом сообщил
спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
По его словам, нормативно-правовые акты направлены в комитеты
по безопасности и противодействию коррупции, по госстроительству и
законодательству, а также в комитет по труду, социальной политике и делам
ветеранов.
"В ближайшее время они будут подготовлены для рассмотрения на
пленарном заседании Государственной Думы", – сообщил Володин.
Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что внесенные президентом на
рассмотрение депутатов нормативно правовые акты – это еще один шаг в
последовательной борьбе с коррупцией, которая, по словам Володина, разрушает
государство, наносит вред экономике и в целом является существенным
препятствием на пути развития страны.
Антикоррупционные законодательные инициативы президента
включают ряд мер. В частности, руководители государственных корпораций и
внебюджетных фондов смогут получать справки по счетам физических и юридических
лиц с целью проверки достоверности сведений об их доходах и расходах. Также
глава государства предложил упростить порядок привлечения к дисциплинарной
ответственности государственных и муниципальных служащих в случае подтверждения факта их
причастности к коррупции.
Еще одно нововведение – установление единого срока давности,
в рамках которого человек может быть привлечен к ответственности.
Предполагается, что взыскание можно будет применить не позднее трех лет с
момента совершения коррупционного деяния.
Кроме того, в целях пресечения случаев реализации или порчи
имущества, которое прокурор потребовал обратить в доход государства, а также совершения подобных действий на стадии проведения
процедуры контроля за расходами президент предлагает установить возможность
обращать взыскание на денежную сумму, которая равна стоимости такого имущества.
Напомним, в начале марта на коллегии ФСБ глава государства
потребовал от спецслужб эффективнее бороться с коррупцией. По словам
Владимира Путина, необходимо защитить граждан России от этой угрозы.
"Предстоит реализовать масштабные, во многом беспрецедентные планы в
социальном развитии, модернизации инфраструктуры, обновлении городов и
населенных пунктов", – подчеркнул он.