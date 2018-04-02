Нижняя палата парламента в понедельник, 2 апреля, запустила
новую версию своего официального сайта. Пока ресурс работает в тестовом режиме,
который будет длиться несколько месяцев. За это время планируется получить
обратную связь от граждан, журналистского и экспертного сообществ, а затем
доработать сайт с учетом их мнений, предложений и пожеланий.
Нижняя палата парламента в понедельник, 2 апреля, запустила
новую версию своего официального . Пока ресурс работает в тестовом режиме,
который будет длиться несколько месяцев. За это время планируется получить
обратную связь от граждан, журналистского и экспертного сообществ, а затем
доработать сайт с учетом их мнений, предложений и пожеланий.
Что предлагает обновленный сайт Госдумы своим пользователям?
Теперь гражданам станет проще узнать информацию о конкретном парламентарии,
представляющем тот или иной избирательный округ. Кроме того, можно будет
отправить сообщение законодателю и ознакомиться с результатами его работы,
сообщает пресс-служба нижней палаты.
Обновленный дизайн адаптирован для всех устройств -
компьютера, ноутбука, планшета, смартфона. Появился специальный раздел
сервисов, где гражданин сможет быстро найти информацию об интересующем
законопроекте, ознакомиться с документацией, узнать результаты голосований.
Кроме того, до июля планируется запуск англоязычной версии ресурса, нацеленной на
иностранную аудиторию.
Реформировать сайт Госдумы поручил еще в начале января 2017
года спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Действующий ресурс был создан в ходе работы четвертого созыва (2003-2007 годы) и значительно устарел по своим
техническим характеристикам, не соответствовал тем требованиям, которые
выдвигаются в наше время к подобного рода сайтам.
Было принято решение создать специальную рабочую группу. Ее
возглавил глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин. В
модернизации ресурса приняли участие представители всех парламентских фракций. По
словам Левина, в новой версии сайта максимально реализована идея сокращения
дистанции между избирателями и депутатами.
"Сайт более технологичен, более функционален и прост
для пользователя. Англоязычная версия – это тоже новое слово среди подобного
рода продукции. Можно сказать, что Госдума обрела новый инструмент работы с
общественным мнением и обществом", – отметил в беседе с корреспондентом
Dni.Ru генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Эксперт уверен: найти нужную информацию на обновленном
ресурсе без труда сможет даже не очень продвинутый пользователь. "Дизайн
стал гораздо "умнее" и эргономичнее. Теперь он не пугает и не
путает, а, наоборот, располагает и как бы приглашает к сотрудничеству. Это
важно. Все-таки Госдума – это представительный орган", – подчеркнул политолог.
По мнению аналитика, обновление дизайна сайта идет в русле изменений, которые направлены на повышение открытости нижней палаты и
обеспечение ее максимальной прозрачности. "Госдума должна стать площадкой,
где работают не просто представители власти, где власть не просто информирует о
результатах своей работы. Сайт нижней палаты должен стать рабочим инструментом
для обратной связи с избирателями. Я думаю, это будет по достоинству оценено
пользователями", – резюмировал Мухин.
Стоит отметить, что нынешний состав Госдумы под руководством
Вячеслава Володина активно внедряет в работу новейшие технологии и
передовые разработки. Так, в середине 2019 года после реконструкции зала
пленарных заседаний в нижней палате может быть биометрическая
регистрация депутатов по лицу.
Также к следующей осенней сессии будет усовершенствовано
программное обеспечение, с которым работают законодатели. В зале заседаний
Госдумы, среди прочего, появятся современные планшеты, будет установлен новый
софт.
А в скором времени исполнится ровно год с момента начала работы думских аккаунтов в социальных сетях – "Вконтакте", Instagram, Одноклассниках, Twitter, Facebook, а также в мессенджере Telegram. Они были запущены 27 апреля 2017 года – в День российского парламентаризма.
На официальных страницах нижней палаты в соцсетях оперативно отображается информация о повестке Госдумы, начиная с освещения мероприятий до разъяснения сути отдельных законопроектов. "Это общий тренд на открытость в работе парламента. Госдума стремится использовать современные средства коммуникации, коими являются социальные сети", – отметил член комитета нижней палаты по информационной политике Евгений Ревенко.