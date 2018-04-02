Россия уведомила Государственный департамент США о закрытии генерального консульства в Сиэтле. Об этом сообщил консул-советник Халит Айсин.

Россия уведомила Государственный департамент США о закрытии генерального консульства в Сиэтле. Об этом сообщил консул-советник Халит Айсин.Как уточняется, руководство генконсульства встретилось с отделением Госдепартамента в Сиэтле и сообщило, что в соответствии с принятым решением американских властей деятельность генконсульства прекращена.Представители Госдепа отказались посетить офис генерального консульства в воскресенье, 1 апреля. Они намерены провести проверку в понедельник, 2 апреля, передает Газета.Ru.Консул-советник рассказал, что все вещи и документы были перевезены в резиденцию генконсула, где уже работает штаб, который подготовит вывоз вещей в другие дипломатические представительства и консервацию здания.Ранее посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов рассказал о возможности иска по дипломатической собственности в Сиэтле.