На 22 года загремел в колонию строго режима известный актер Мухтар Гусенгаджиев. Звезду сериала Последний из Магикян изначально обвинили в растлении 9-летней дочки своей знакомой. Но при обысках у Гусенгаджиева нашли несколько видеозаписей с детским порно. Причем он не только его хранил, но и сам снимал.

На 22 года загремел в колонию строго режима известный актер Мухтар Гусенгаджиев. Звезду сериала "Последний из Магикян" изначально обвинили в растлении 9-летней дочки своей знакомой. Но при обысках у Гусенгаджиева нашли несколько видеозаписей с детским порно. Причем он не только его хранил, но и сам снимал.Вскоре выяснилось, что еще две девочки дали показания, что Могикян их растлевал. Причем одна из потерпевших по делу Гусенгаджиева – дочь его племянника. Но вот сам актер вину категорически не признает. Он заверяли суд, и следователей, и всех, кто его знает, что вся эта история затеяна только с одной целью – отобрать его квартиру на Котельнической набережной в Москве.Но этот аргумент суд не устроил. И артист приговорили еще и к принудительному лечению по обвинению в педофилии, передает паблик Mash.Статьи 131–135 УК РФ предполагают серьезное наказание за развратные действия или насилие. Они рассматривают сексуальные отношения с несовершеннолетними, а также принуждение к половому акту без обоюдного согласия с применением угроз, физической силы одним человеком или преступление, совершенное группой людей. В неправомерные действия входят также домогательства лиц, не достигших возраста 14–16 лет.В колонии у педофилов жизнь – не сахар, поскольку статья, по которой они сидят считается позорной. Мнение их на зоне никто не считает, презирают и бьют.Насильник в тюрьме теряет право иметь свое мнение при обсуждении каких-то вопросов и при любой возможности ему напоминают, что он сидит по позорной статье.Педофилы, осужденные за изнасилование детей, становятся изгоями, о жизни низшей касты в тюрьме написано немало книг.