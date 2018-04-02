31% опрошенных обижаются на любимых очень редко, только из-за серьезных проступков.

Специалисты выяснили, как часто владимирцы обижаются на свою вторую половинку. 31% опрошенных обижаются на любимых очень редко, только из-за серьезных проступков. Часто “дуются” на свою половинку из-за пустяков 28% респондентов.17% участников опроса рассказали, что в их отношениях много проблем, поэтому постоянно возникают конфликты, а вследствие - обиды.Оставшиеся редко обижаются на любимых: например, только если у них плохое настроение.