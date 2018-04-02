Поклонники
Калинова Моста могут спорить о лучшем альбоме любимой группы. Но самое мощное
и яркое высказывание сибиряков на широком пространстве отечественной рок-музыки
– это, конечно, ОРУЖИЕ. И не только потому, что именно на этом альбоме был
явлен главный хит и визитная карточка группы – песня Родная. Оглядываясь
назад, можно смело сказать, что цикл Оружие – до сих пор непревзойдённая
вершина русского рока. Более того – это Калинов Мост в наиболее
концентрированном его виде. Во всей своей красе и силе.
Поклонники
"Калинова Моста" могут спорить о лучшем альбоме любимой группы. Но самое мощное
и яркое высказывание сибиряков на широком пространстве отечественной рок-музыки
– это, конечно, "ОРУЖИЕ". И не только потому, что именно на этом альбоме был
явлен главный хит и визитная карточка группы – песня "Родная". Оглядываясь
назад, можно смело сказать, что цикл "Оружие" – до сих пор непревзойдённая
вершина русского рока. Более того – это в наиболее
концентрированном его виде. Во всей своей красе и силе.
"Оружие" является
ядром "Калинова Моста", его центростремительной силой, соединяющей боевые
манифесты 80-х ("Честное слово", "Сибирский марш", "Ранним утром") с
мессианским "Ледяным Походом" 2000-х. Это цикл, где представлены универсальные
ценности русского космоса, где сливаются и чувство Правды атеистического
советского человека, и дохристианское родноверие, и традиционное православие.
Кто поставит крест на могилы нам? "Инок да шаман"...
Не случайно,
именно в период работы над этим альбомом и его презентации актуализировались
все смыслы и подтексты названия группы – вся его мифологичность, метафизичность
и духовная наполненность.
"Это битва с самим
собой, это момент перехода из одного состояния в другое, из разного в
постоянное, из постоянного в разное, процесс умирания, процесс возрождения, возникновения,
воскресения, процесс озарения, вспышки. Первая драка, первая любовь, первая
исповедь. Любое превращение энергии и есть Калинов мост. Это очень древний
символ, присутствующий во многих религиозных учениях..."
Именно таким –
архетипическим, универсально-символическим, сурово-прекрасным эпосом стал альбом
"Оружие". Воины, уходящие в бессмертие. "Прежним не вернуться к белым берегам".
Воплощённое мужество, стойкость, верность, честь, передаваемые из поколения в
поколение. "И поднимали небо взглядом боевым еще безусые юнцы".
Но дело, конечно,
не только в войне и воинах. Тут и лирика, и поиск исторических корней для
возрождения России: "Где прилетали птицы белые клевать из рук обугленных
зерно...", "Птицей белой лететь – победить смерть незваную...".
Вспомним, как 20
лет назад трактовал название альбома лидер группы: "Оружие – это многомерное понятие. Слово складывается из
"орать", что на старославянском означает "пахать", и "жиче" – "жизнь". То есть
"оружие" – это самоутверждение
живородящих принципов."
На концерте, посвященном
двадцатилетию одного из лучших альбомов в истории русского рока, можно будет не
только услышать давно или никогда не исполнявшиеся ранее вживую вещи из альбома,
но и задуматься о самом главном, вспомнить самого себя двадцатилетней давности,
встретить таких же ищущих людей, с огнем в груди, посмотреть друг другу в глаза
и вновь обрести "орлиный взгляд".
6 апреля – Москва,
ИЗВЕСТИЯ ХОЛЛ, начало в 20.00, 12+
7 апреля –
Санкт-Петербург, КОСМОНАВТ, начало в 20.00,
12+