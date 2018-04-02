Поклонники Калинова Моста могут спорить о лучшем альбоме любимой группы. Но самое мощное и яркое высказывание сибиряков на широком пространстве отечественной рок-музыки – это, конечно, ОРУЖИЕ. И не только потому, что именно на этом альбоме был явлен главный хит и визитная карточка группы – песня Родная. Оглядываясь назад, можно смело сказать, что цикл Оружие – до сих пор непревзойдённая вершина русского рока. Более того – это Калинов Мост в наиболее концентрированном его виде. Во всей своей красе и силе.

Поклонники"Калинова Моста" могут спорить о лучшем альбоме любимой группы. Но самое мощноеи яркое высказывание сибиряков на широком пространстве отечественной рок-музыки– это, конечно, "ОРУЖИЕ". И не только потому, что именно на этом альбоме былявлен главный хит и визитная карточка группы – песня "Родная". Оглядываясьназад, можно смело сказать, что цикл "Оружие" – до сих пор непревзойдённаявершина русского рока. Более того – это в наиболееконцентрированном его виде. Во всей своей красе и силе."Оружие" являетсяядром "Калинова Моста", его центростремительной силой, соединяющей боевыеманифесты 80-х ("Честное слово", "Сибирский марш", "Ранним утром") смессианским "Ледяным Походом" 2000-х. Это цикл, где представлены универсальныеценности русского космоса, где сливаются и чувство Правды атеистическогосоветского человека, и дохристианское родноверие, и традиционное православие.Кто поставит крест на могилы нам? "Инок да шаман"...Не случайно,именно в период работы над этим альбомом и его презентации актуализировалисьвсе смыслы и подтексты названия группы – вся его мифологичность, метафизичностьи духовная наполненность."Это битва с самимсобой, это момент перехода из одного состояния в другое, из разного впостоянное, из постоянного в разное, процесс умирания, процесс возрождения, возникновения,воскресения, процесс озарения, вспышки. Первая драка, первая любовь, перваяисповедь. Любое превращение энергии и есть Калинов мост. Это очень древнийсимвол, присутствующий во многих религиозных учениях..."Именно таким –архетипическим, универсально-символическим, сурово-прекрасным эпосом стал альбом"Оружие". Воины, уходящие в бессмертие. "Прежним не вернуться к белым берегам".Воплощённое мужество, стойкость, верность, честь, передаваемые из поколения впоколение. "И поднимали небо взглядом боевым еще безусые юнцы".Но дело, конечно,не только в войне и воинах. Тут и лирика, и поиск исторических корней длявозрождения России: "Где прилетали птицы белые клевать из рук обугленныхзерно...", "Птицей белой лететь – победить смерть незваную...".Вспомним, как 20лет назад трактовал название альбома лидер группы: "Оружие – это многомерное понятие. Слово складывается из"орать", что на старославянском означает "пахать", и "жиче" – "жизнь". То есть"оружие" – это самоутверждениеживородящих принципов."На концерте, посвященномдвадцатилетию одного из лучших альбомов в истории русского рока, можно будет нетолько услышать давно или никогда не исполнявшиеся ранее вживую вещи из альбома,но и задуматься о самом главном, вспомнить самого себя двадцатилетней давности,встретить таких же ищущих людей, с огнем в груди, посмотреть друг другу в глазаи вновь обрести "орлиный взгляд".6 апреля – Москва,ИЗВЕСТИЯ ХОЛЛ, начало в 20.00, 12+7 апреля –Санкт-Петербург, КОСМОНАВТ, начало в 20.00,12+