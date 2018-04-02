Синоптики рассказали, что снежный покров, который образовался в столице после продолжительных аномальных снегопадов, может растаять уже к концу следующей недели. Также сообщается, что температура воздуха к этому времени будет соответствовать показателю, характерному для начала мая.

Синоптики рассказали, что снежный покров, который образовался в столице после продолжительных аномальных снегопадов, может растаять уже к концу следующей недели. Также сообщается, что температура воздуха к этому времени будет соответствовать показателю, характерному для начала мая.Зима в Москве в текущем году задержалась на месяц. Средняя температура в марте была на 3,3 градуса холоднее климатических норм, по ночам стоял двадцатиградусный мороз, и до самых последних чисел месяца выпадал снег. В соответствии с нормами, толщина снежного покрова в конце марта должна быть 19 сантиметров, однако в этом году она составила около 40 сантиметров, передают РИА Новости.Эксперты спешат поделиться хорошими новостями – столичные залежи осадков почти полностью исчезнут уже к 14 апреля. "В пятницу мы будем находиться в теплом секторе циклона, день выдастся погожим, а показатели термометров будут соответствовать норме климата начала мая. Лишь вечером, с приближением холодного фронта, прольются скоротечные освежающие ливни. Снежный покров в черте города почти полностью исчезнет", – сообщил специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. По области, особенно в лесах, снег будет лежать дольше. Тем не менее, к моменту, когда реки Московской области вскроются ото льда, от мартовских аномальных сугробов ничего не останется.Более того, по словам экспертов, несмотря на затянувшуюся зиму, сильного половодья в Московском регионе не случится. "Половодье в Московской области в этом году точно не будет сильным и тем более опасным. Пик паводка придется на 10 – 12 апреля. По расчетам гидрологов, вода поднимется до обычных отметок или чуть ниже. Даже не все пойменные земли будут затоплены. Опасных отметок вода достигать не будет нигде. Подтопления возможны лишь в местности, где Москва-река впадает в Оку – в районе Коломны. И то в тех местах, которые застроены не по правилам. Опять же в последние годы уровень воды в Оке низкий в любое время года, что явно не способствует сильному половодью. А Москва-река зарегулирована водохранилищами и шлюзами, там в принципе не может быть резкого, неконтролируемого подъема воды.", – разъяснила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Напомним, что за минувшую зиму в Москве выпало аномальное количество осадков. Считается, что сильнейшим стал снегопад 3-4 февраля. Синоптики говорили, подобные снегопады наблюдаются один раз в сто лет.