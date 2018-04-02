Депутаты-коммунисты обратили внимание премьер-министра Дмитрия Медведева на проблемы аграриев. 11 апреля глава правительства выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина, а до этого он встречается с представителями фракций.

Депутаты-коммунисты обратили внимание премьер-министра ДмитрияМедведева на проблемы аграриев. 11 апреля глава правительства выступит в Госдумес ежегодным отчетом о работе кабмина, а до этого он встречается спредставителями фракций.Встреча премьера с депутатами из фракции КПРФ продолжаласьоколо полутора часов. Из членов правительства на ней присутствовали заместительМедведева Сергей Приходько, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, состороны Госдумы – спикер Вячеслав Володин, его первые заместители АлександрЖуков и Иван Мельников, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, замруководителя фракции вГосдуме Николай Коломейцев.После встречи Геннадий Зюганов сообщил, что предложения КПРФо 25-процентной надбавке сельским пенсионерам и о выдаче школьникам по стаканумолока в день нашли поддержку у премьера."С одной стороны это плановая встреча, с другой стороныобстановка требует выработки качественно новой политики. Я изложил оценкупроисходящему", – сказал Зюганов"Интерфаксу".Во время общения с премьером главный коммунист России изложилосновные направления программы КПРФ "20 шагов к достойной жизни".Должен сказать, что слушали внимательно, с интересом.Целый ряд вопросов решили. Договорились поддержать машиностроение исельхозмашиностроение, поддержали пенсионеров сельской местности.По словам лидера КПРФ, на встреча также достигнуто пониманиеотнсоительно предложений коммунистов по садоводству и виноградарству с точкизрения налоговой системы.В свою очередь, депутат Николай Харитонов сообщил, что поитогам встречи Дмитрий Медведев даст протокольное поручение ответственнымведомствам по вопросам, связанным с развитием аграрного сектора."Речь шла о том, как улучшить работу агропромышленногокомплекса, тем более Федеральному собранию президент говорил о сохранении,укреплении территорий. Конструктивный разговор был и о молоке для учеников, и оподдержке всех форм собственности, о мясе, о хлебе", – приводит слова ХаритоноваРИА Новости.По словам депутата Госдумы, главы комитета по аграрным вопросам Владимира Кашина, на встрече с Дмитрием Медведевым говорилось и о том, что за последние 10 лет в России стабильно идет убыль аграрного населения.Центральнойтемой было развитие агропромышленного комплекса. За последние 10 летстабильно идет убыль аграрного населения. Россия, как аграрная держава, вэтом плане деградирует.ВладимирКашин также отметил, что глава правительства поблагодарил парламентариев и оценил их предложения как конструктивные.Напомним, что на 11 апреля запланировано выступление ДмитрияМедведева в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. На прошлойнеделе премьер начал серию консультаций с представителями думских фракций: 28 онпровел первую встречу с представителями фракции ЛДПР, на 4 апреля запланированаконсультация с депутатами "Справедливой России", а 6 апреля главаправительства встретится с парламентариями "Единой России".