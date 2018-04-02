Депутаты-коммунисты обратили внимание премьер-министра Дмитрия
Медведева на проблемы аграриев. 11 апреля глава правительства выступит в Госдуме
с ежегодным отчетом о работе кабмина, а до этого он встречается с
представителями фракций.
Депутаты-коммунисты обратили внимание премьер-министра Дмитрия
Медведева на проблемы аграриев. 11 апреля глава правительства выступит в Госдуме
с ежегодным отчетом о работе кабмина, а до этого он встречается с
представителями фракций.
Встреча премьера с депутатами из фракции КПРФ продолжалась
около полутора часов. Из членов правительства на ней присутствовали заместитель
Медведева Сергей Приходько, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, со
стороны Госдумы – спикер Вячеслав Володин, его первые заместители Александр
Жуков и Иван Мельников, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, замруководителя фракции в
Госдуме Николай Коломейцев.
После встречи Геннадий Зюганов сообщил, что предложения КПРФ
о 25-процентной надбавке сельским пенсионерам и о выдаче школьникам по стакану
молока в день нашли поддержку у премьера.
"С одной стороны это плановая встреча, с другой стороны
обстановка требует выработки качественно новой политики. Я изложил оценку
происходящему", – сказал Зюганов
"Интерфаксу".
Во время общения с премьером главный коммунист России изложил
основные направления программы КПРФ "20 шагов к достойной жизни".
Должен сказать, что слушали внимательно, с интересом.
Целый ряд вопросов решили. Договорились поддержать машиностроение и
сельхозмашиностроение, поддержали пенсионеров сельской местности.
По словам лидера КПРФ, на встреча также достигнуто понимание
отнсоительно предложений коммунистов по садоводству и виноградарству с точки
зрения налоговой системы.
В свою очередь, депутат Николай Харитонов сообщил, что по
итогам встречи Дмитрий Медведев даст протокольное поручение ответственным
ведомствам по вопросам, связанным с развитием аграрного сектора.
"Речь шла о том, как улучшить работу агропромышленного
комплекса, тем более Федеральному собранию президент говорил о сохранении,
укреплении территорий. Конструктивный разговор был и о молоке для учеников, и о
поддержке всех форм собственности, о мясе, о хлебе", – приводит слова Харитонова
РИА Новости.
По словам депутата Госдумы, главы комитета по аграрным вопросам Владимира Кашина, на встрече с Дмитрием Медведевым говорилось и о том, что за последние 10 лет в России стабильно идет убыль аграрного населения.
Центральной
темой было развитие агропромышленного комплекса. За последние 10 лет
стабильно идет убыль аграрного населения. Россия, как аграрная держава, в
этом плане деградирует.
Владимир
Кашин также отметил, что глава правительства поблагодарил парламентариев и оценил их предложения как конструктивные.
Напомним, что на 11 апреля запланировано выступление Дмитрия
Медведева в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. На прошлой
неделе премьер начал серию консультаций с представителями думских фракций: 28 он
провел первую встречу с представителями фракции ЛДПР, на 4 апреля запланирована
консультация с депутатами "Справедливой России", а 6 апреля глава
правительства встретится с парламентариями "Единой России".