Первый в истории беспилотник Почты России потерпел крушение во время доставки посылки. Тестовый рейс проводили в Улан-Удэ. Дрон должен был доставить посылку в село Бурятии, но сбился с курса. В чем причина?

Первый в истории беспилотник "Почты России" потерпел крушение во время доставки посылки. Тестовый рейс проводили в Улан-Удэ. Дрон должен был доставить посылку в село Бурятии, но сбился с курса. В чем причина?Подробности этой истории уже есть: дрон должен был пролететь 15 километров и доставить двухкилограммовый груз. Идея проекта – в том, чтобы доставлять посылки в труднодоступные районы, поэтому и выбрали село неподалеку от Улан-Удэ.Дрон упал через три минуты после запуска, столкнулся с домом. Интересно, что, несмотря на произошедшее, власти Бурятии верят в проект. В подтверждение этому – слова Алексея Цыденова, главы республики Бурятия: "Сейчас разработчики будут выяснять более точно, что на самом деле произошло, но в любом случае отрицательный результат — тоже результат. Это был пилотный проект, мы выводы для себя сделали, будем работать дальше".Есть предварительная версия падения. Когда коптер запускали, в соседних домах работало слишком много точек доступа Wi-Fi – 103, и, по сути, они могли сбить устройство с толку. Вчера, во время тестового запуска, таких точек было всего 11.В пресс-службе "Почты России" вопросы о произошедшем предлагают задать разработчику устройства: "Производитель беспилотного летательного аппарата — компания "Рудрон/Экспедитор 3М" организовывала тестирование, на которое "Почта России" была приглашена в качестве одного из гостей".Разработчики дрона удивляются: у аппаратов такой модели несколько тысяч часов налета, работали даже при экстремальных минус 46 на ледоколе. Когда поняли, что дрон не справляется, перевели его в ручной режим работы и увели подальше от людей. В итоге пострадавших нет."Это был самый надежный аппарат, на нем снято очень много фильмов, много часов налета, — отмечает директор по развитию компании "Рудрон/Экспедитор ЗМ" Олег Блохин. — Вчера все было оттестировано, возможно, какая-то помеха. Разбираемся, взяли флешки. Полный отказ управления ручного".Идея создать беспилотный аппарат с несколькими винтами появилась в 20-е годы прошлого века. Сейчас дроны активно используют в разных сферах. Например, на телевидении видео, снятые с помощью квадрокоптера, можно увидеть каждый день.О том, что "Почта России" планирует доставлять грузы дронами, заявляли еще два года назад. Они первыми из крупных компаний публично рассказали об эксперименте, запуск тоже не скрывали – пригласили журналистов. Раньше тесты таких полетов проводили в закрытом режиме.Падение дрона "Почты России", конечно, может стать полем для спекуляций — торжественный и долгожданный запуск завершился падением. Как обойтись без едких шуток? Но эксперты напоминают: технология доставки грузов коптерами в мире не отработана, это смелый эксперимент. Неудачи и трудности на этом этапе – нормальная практика."Первый самолет полетел в 1903 году, через 10-12 лет во время войны первый самолеты эксплуатировались в военных целях, — рассказывает руководитель компании по разработке и производству авиационной техники, член Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Эдуард Багдасарян. — И еще прошло порядка 10-15 лет, где-то в 20-х, они стали использовать для гражданских целей. Это естественные этапы развития техники, их не пройти. То же самое происходит с беспилотным направлением".В 2015-м во время испытаний в штате Нью-Мексико корпорацией Google рухнул 50-метровый беспилотник. Планировалось, что устройство будет раздавать интернет. Позже Google закрыла проект и начала тестировать беспилотную доставку грузов. Крупнейший-онлайн магазин Amazon сейчас технологию уже использует – первый груз отправили два года назад, разработали и систему защиты дронов от хакеров, воров и даже стрел.Использование беспилотников в сельском хозяйстве запатентовала американская сеть розничных и оптовых магазинов Walmart. В патентах описывается, к примеру, что дроны будут распылять средства от вредителей. А китайская компания разрабатывает дрон-такси. Правда, пассажира беспилотник перевозил всего один раз, в рамках испытаний.