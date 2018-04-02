Президент Латвии подписал закон о постепенном переводе обучения в школах полностью на латышский язык.

Президент Латвии подписал закон о постепенном переводе обучения в школах полностью на латышский язык."Это сделает общество более сплоченным, а государство — более сильным", — сообщил глава государства Раймондс Вейонис.И.о. советника президента по связям с прессой Кристине Клявениеце пояснила агентству BNS, что изменения в системе образования даст всем учащимся равные возможности на получение качественного образования. При этом дети и в дальнейшем смогут осваивать на родном языке учебные предметы, связанные с культурой нацменьшинств, сообщает "Интерфакс".Поправки к латвийскому закону "Об образовании", которые предусматривают перевод всех школ на государственный язык обучения (латышский) к 2021 учебному году, были приняты парламентом 22 марта, несмотря на массовые протесты и обращения русскоязычной общественности к президенту Латвии и в ведущие мировые правозащитные институты.В МИД РФ ранее уже предупреждали латвийские власти, что данный шаг осложнит отношения двух стран.