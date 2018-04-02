× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/02-04-2018-legendarnyj-superkar-ot-toyota-lishitsya-ochen-vazhnogo-agregata.html" target="_blank">Легендарный суперкар от Toyota лишится очень важного агрегата</a> - Возрождение легендарной модели Toyota Supra - одно из самых ожидаемых событий для автомобильных фанатов. Однако кое-кто из этих же фанатов явно расстроится, узнав новые появившиеся подробности о спорткаре: его решили оставить без версии с механической коробкой передач.