Нападающий Барселоны и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал о своей мотивации. По словам форварда, у него еще много целей, которых бы он хотел достичь. Также Месси отметил, что пока не знает, сколько еще сможет играть в футбол, но желание все еще есть.

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал о своей мотивации. По словам форварда, у него еще много целей, которых бы он хотел достичь. Также Месси отметил, что пока не знает, сколько еще сможет играть в футбол, но желание все еще есть."Сколько мне осталось играть? Это очень сложный вопрос. Я не знаю, надеюсь, у меня впереди еще несколько лет. Желания и энтузиазма все больше с каждым днем, — сказал Месси, которого цитирует "Спорт-экспресс". — У меня еще есть много целей, которых я хотел бы достичь".